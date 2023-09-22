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出来高変化率ランキング（10時台）～ネクシィーズG、藤商事などがランクイン

2023年9月22日 10:44

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記事提供元：フィスコ

*10:44JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ネクシィーズG、藤商事などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[9月22日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜5704＞ JMC　　　　　　 1637200 　137640　 1089.48% -1.98%
＜6696＞ トラースOP　　　　1145200 　98340　 1064.53% 5.57%
＜9404＞ 日テレHD　　　　　5572000 　753880　 639.11% 12.51%
＜3667＞ enish　　　　　2891500 　559300　 416.99% 0.94%
＜4884＞ クリングル　　　　　406200 　109620　 270.55% 0.27%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　11163 　3885.2　 187.32% -0.63%
＜1369＞* DIAM225　　　7088 　2478　 186.04% -1.04%
＜3900＞ クラウドW　　　　　91200 　33940　 168.71% 7.95%
＜7078＞ INC　　　　　　　100200 　41320　 142.5% 1.27%
＜1476＞ iSJリート　　　　73132 　33855.8　 116.01% -0.52%
＜2620＞ iS米債13　　　　1395600 　742864　 87.87% -0.45%
＜1482＞ iシェアーズ　　　　124858 　69601.6　 79.39% -0.57%
＜4346＞* ネクシィーズG　　　117900 　74120　 59.07% 7.33%
＜6257＞* 藤商事　　　　　　　243100 　153240　 58.64% 4.26%
＜3668＞* コロプラ　　　　　　390600 　249380　 56.63% -2.69%
＜1591＞ J日経400　　　　4636 　3004　 54.33% -0.93%
＜6231＞* 木村工機　　　　　　26800 　17460　 53.49% 9.5%
＜1497＞ iSHY債H　　　　54800 　35726.2　 53.39% -0.53%
＜8914＞ エリアリンク　　　　56400 　37040　 52.27% -0.86%
＜2338＞* クオンタムS　　　　290500 　194240　 49.56% -10.54%
<4264> セキュア　　　　　　94800 　65480　 44.78% 6.58%
<1308>* 上場TPX　　　　　134617 　93117.8　 44.57% -0.78%
<1345> 上場Jリート　　　　26500 　18540　 42.93% -0.45%
<2986>* LAHD　　　　　　53000 　37840　 40.06% 4.43%
<9409>* テレビ朝日HD　　　231900 　166260　 39.48% 1.71%
<7809>* 壽屋　　　　　　　　85100 　62640　 35.86% 8.4%
<2521>* 上場米HE　　　　　265020 　199230　 33.02% -1.4%
<9229>* サンウェルズ　　　　1427000 　1074700　 32.78% -1.53%
<6023>* ダイハツデイ　　　　100900 　76200　 32.41% 0.82%
<2559> MXS世界　　　　　11867 　9221.8　 28.68% -1.49%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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