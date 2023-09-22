*10:44JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ネクシィーズG、藤商事などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [9月22日 10:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜5704＞ JMC 1637200 137640 1089.48% -1.98%

＜6696＞ トラースOP 1145200 98340 1064.53% 5.57%

＜9404＞ 日テレHD 5572000 753880 639.11% 12.51%

＜3667＞ enish 2891500 559300 416.99% 0.94%

＜4884＞ クリングル 406200 109620 270.55% 0.27%

＜1487＞ 上米債HE 11163 3885.2 187.32% -0.63%

＜1369＞* DIAM225 7088 2478 186.04% -1.04%

＜3900＞ クラウドW 91200 33940 168.71% 7.95%

＜7078＞ INC 100200 41320 142.5% 1.27%

＜1476＞ iSJリート 73132 33855.8 116.01% -0.52%

＜2620＞ iS米債13 1395600 742864 87.87% -0.45%

＜1482＞ iシェアーズ 124858 69601.6 79.39% -0.57%

＜4346＞* ネクシィーズG 117900 74120 59.07% 7.33%

＜6257＞* 藤商事 243100 153240 58.64% 4.26%

＜3668＞* コロプラ 390600 249380 56.63% -2.69%

＜1591＞ J日経400 4636 3004 54.33% -0.93%

＜6231＞* 木村工機 26800 17460 53.49% 9.5%

＜1497＞ iSHY債H 54800 35726.2 53.39% -0.53%

＜8914＞ エリアリンク 56400 37040 52.27% -0.86%

＜2338＞* クオンタムS 290500 194240 49.56% -10.54%

<4264> セキュア 94800 65480 44.78% 6.58%

<1308>* 上場TPX 134617 93117.8 44.57% -0.78%

<1345> 上場Jリート 26500 18540 42.93% -0.45%

<2986>* LAHD 53000 37840 40.06% 4.43%

<9409>* テレビ朝日HD 231900 166260 39.48% 1.71%

<7809>* 壽屋 85100 62640 35.86% 8.4%

<2521>* 上場米HE 265020 199230 33.02% -1.4%

<9229>* サンウェルズ 1427000 1074700 32.78% -1.53%

<6023>* ダイハツデイ 100900 76200 32.41% 0.82%

<2559> MXS世界 11867 9221.8 28.68% -1.49%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》