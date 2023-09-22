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トラースOP 大幅に3日ぶり反発、流通小売店舗向けDX製品「店舗の星」で特許取得／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:28JST <6696> トラースOP 372 +31
大幅に3日ぶり反発。流通小売店舗向けDX製品「店舗の星」に関する特許を取得したと発表している。インターネット上に多数存在する一般消費者のレビュー評価をリアル店舗に陳列される商品に対して「見える化」する技術で、自社が展開する「店舗の星」が今回の特許を利用したソリューションであるとしている。PCT（特許協力条約）国際特許申請手続きで特許を取得しており、「店舗の星」を展開予定の各国への移行手続きを進める。《ST》
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