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WASHハウス　大幅に4日ぶり反発、コインランドリーの洗濯機・乾燥機の予約サービス展開へ／新興市場スナップショット

2023年9月21日 09:32

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記事提供元：フィスコ

*09:32JST <6537> WASHハウス 302 +24
大幅に4日ぶり反発。洗濯機・乾燥機の予約サービスを全国のWASHハウスで展開すると発表している。アプリを利用してWASHハウスのコインランドリーの洗濯機や乾燥機を自宅などで予約できるようになる。22日から267店舗で展開を開始し、年内には全店舗への導入が完了する予定。また、店舗限定・期間限定でコインランドリーの無料営業を実施する。期間は22日から24日まで、対象は260店舗。《ST》

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