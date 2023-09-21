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WASHハウス 大幅に4日ぶり反発、コインランドリーの洗濯機・乾燥機の予約サービス展開へ／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:32JST <6537> WASHハウス 302 +24
大幅に4日ぶり反発。洗濯機・乾燥機の予約サービスを全国のWASHハウスで展開すると発表している。アプリを利用してWASHハウスのコインランドリーの洗濯機や乾燥機を自宅などで予約できるようになる。22日から267店舗で展開を開始し、年内には全店舗への導入が完了する予定。また、店舗限定・期間限定でコインランドリーの無料営業を実施する。期間は22日から24日まで、対象は260店舗。《ST》
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