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サンウェルズ 大幅に3日ぶり反発、24年3月期の営業利益予想を上方修正、年間配当予想も12円に増額修正／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:22JST <9229> サンウェルズ 2559 +175
大幅に3日ぶり反発。24年3月期の営業利益予想を従来の29.47億円から33.53億円（前期実績14.34億円）に上方修正している。既存施設・新規施設ともに予想を上回る水準で推移しているため。中期経営計画も26年3月期の営業利益目標を59.90億円から73.65億円に修正した。また、24年3月期の年間配当予想を従来の10.00円から12.00円（1対3の株式分割前の前期実績は26.00円）に増額修正した。業績修正を踏まえて中間、期末ともに1.00円ずつ増配する。《ST》
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