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グラッドキューブ ストップ高、workhouseから一部事業譲受、AI領域でコア人材確保／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:59JST <9561> グラッドキューブ 637 +100
ストップ高。AI開発・運用などを手掛けるworkhouse（東京都江東区）から一部事業を譲受すると発表している。AI領域でのコア人材を確保し、新たな技術力を獲得することが狙い。譲受対象の事業はAI開発・運用、受託開発、医療DX開発及び医療サービスに関わる運用、画像解析。同事業を統括する柏井康太郎氏は幅広いIT技術を持ち、新規事業を立ち上げた経験が豊富という。事業譲渡予定日は10月31日で、取得価額は確定次第知らせるとしている。《ST》
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