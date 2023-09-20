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出来高変化率ランキング（9時台）～ギックス、日本ビジネスシステムなどがランクイン

2023年9月20日 09:42

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記事提供元：フィスコ

*09:42JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ギックス、日本ビジネスシステムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[9月20日　9:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3196＞* ホットランド　　　 278100 　48320　 475.54% 5.16%
＜2987＞* タスキ　　　　　　　647600 　122440　 428.91% 14.8%
＜9219＞* ギックス　　　　　　205900 　52660　 291% 4.21%
＜5476＞* 高周波　　　　　　　1176300 　314120　 274.47% 3.29%
#VALUE!＜4538＞* 扶桑薬　　　　　　　223800 　94980　 135.63% 0.78%
＜7047＞* ポート　　　　　　　317100 　136700　 131.97% -9.58%
＜5580＞* プロディライト　　　1181800 　574420　 105.74% -2.28%
＜4882＞* ペルセウス　　　　　3274200 　1663100　 96.87% -4.93%
＜2521＞* 上場米HE　　　　　276060 　170694　 61.73% -0.24%
＜6810＞* マクセル　　　　　　311700 　212120　 46.95% 4.09%
＜3034＞* クオールHD　　　　141300 　96220　 46.85% -4.46%
＜4414＞* フレクト　　　　　　26400 　19660　 34.28% 6.41%
＜9052＞* 山陽電鉄　　　　　　45400 　34040　 33.37% -0.99%
＜3798＞* ULSグループ　　　15600 　12120　 28.71% 2.48%
＜3498＞* 霞ヶ関キャピタル　　131800 　104860　 25.69% 6.8%
＜7065＞* ユーピーアール　　　28200 　24040　 17.3% 8.17%
＜3636＞* 三菱総研　　　　　　28000 　24700　 13.36% -1.97%
＜2687＞* CVSベイ　　　　　117700 　110400　 6.61% 5.67%
＜9563＞* Atlas　　　　　44900 　45660　 -1.66% 4.59%
＜7212＞* エフテック　　　　　157600 　160600　 -1.87% 1.13%
<9344>* アクシスC　　　　　34200 　35240　 -2.95% -1.28%
<5932>* 三協立山　　　　　　109500 　113760　 -3.74% 2.85%
<2471>* エスプール　　　　　769600 　812680　 -5.3% 5.57%
<6498>* キッツ　　　　　　　217900 　236420　 -7.83% -0.92%
<7944>* ローランド　　　　　36400 　39740　 -8.4% 1.99%
<8139>* ナガホリ　　　　　　127400 　141480　 -9.95% -0.69%
<4251>* 恵和　　　　　　　　114000 　127700　 -10.73% 0.77%
<9251>* AB＆C　　　　　　77200 　88500　 -12.77% 2.82%
<2563>* iS500米H　　　1157330 　1340740　 -13.68% -0.22%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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