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出来高変化率ランキング（9時台）～ギックス、日本ビジネスシステムなどがランクイン
*09:42JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ギックス、日本ビジネスシステムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月20日 9:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3196＞* ホットランド 278100 48320 475.54% 5.16%
＜2987＞* タスキ 647600 122440 428.91% 14.8%
＜9219＞* ギックス 205900 52660 291% 4.21%
＜5476＞* 高周波 1176300 314120 274.47% 3.29%
#VALUE!＜4538＞* 扶桑薬 223800 94980 135.63% 0.78%
＜7047＞* ポート 317100 136700 131.97% -9.58%
＜5580＞* プロディライト 1181800 574420 105.74% -2.28%
＜4882＞* ペルセウス 3274200 1663100 96.87% -4.93%
＜2521＞* 上場米HE 276060 170694 61.73% -0.24%
＜6810＞* マクセル 311700 212120 46.95% 4.09%
＜3034＞* クオールHD 141300 96220 46.85% -4.46%
＜4414＞* フレクト 26400 19660 34.28% 6.41%
＜9052＞* 山陽電鉄 45400 34040 33.37% -0.99%
＜3798＞* ULSグループ 15600 12120 28.71% 2.48%
＜3498＞* 霞ヶ関キャピタル 131800 104860 25.69% 6.8%
＜7065＞* ユーピーアール 28200 24040 17.3% 8.17%
＜3636＞* 三菱総研 28000 24700 13.36% -1.97%
＜2687＞* CVSベイ 117700 110400 6.61% 5.67%
＜9563＞* Atlas 44900 45660 -1.66% 4.59%
＜7212＞* エフテック 157600 160600 -1.87% 1.13%
<9344>* アクシスC 34200 35240 -2.95% -1.28%
<5932>* 三協立山 109500 113760 -3.74% 2.85%
<2471>* エスプール 769600 812680 -5.3% 5.57%
<6498>* キッツ 217900 236420 -7.83% -0.92%
<7944>* ローランド 36400 39740 -8.4% 1.99%
<8139>* ナガホリ 127400 141480 -9.95% -0.69%
<4251>* 恵和 114000 127700 -10.73% 0.77%
<9251>* AB＆C 77200 88500 -12.77% 2.82%
<2563>* iS500米H 1157330 1340740 -13.68% -0.22%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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