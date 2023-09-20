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9/20の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:34JST 9/20
[強弱材料]
強気材料
・シカゴ日経先物は上昇（33055、大阪比+15）
・1ドル＝147.80-90円
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（33242.59、-290.50）
・NYダウは下落（34517.73、-106.57）
・ナスダック総合指数は下落（13678.19、-32.05）
・SOX指数は下落（3459.02、-33.45）
・VIX指数は上昇（14.11、+0.11）
・米原油先物は下落（90.48、-0.10）
・米長期金利は上昇
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・貿易統計（8月）
・資金循環統計速報（4-6月）
・首都圏新築分譲マンション（8月）
・コンビニエンスストア売上高（8月）
・訪日外国人数（8月）
・国債買いオペ
・日本証券業協会の森田会長が記者会見
・東芝＜6502＞に対するTOBの公開買付期間終了
・インテグラルが新規上場
・NZ経常収支（4-6月）
・中国最優遇貸出金利
・ユーロ圏新車販売台数（8月）
・英消費者物価指数（8月）
・英生産者物価産出指数（8月）
・南アフリカ消費者物価指数（8月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表
・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見
・ブラジル中央銀行が政策金利発表《ST》
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