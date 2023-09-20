*08:34JST 9/20

[強弱材料]

強気材料

・シカゴ日経先物は上昇（33055、大阪比+15）

・1ドル＝147.80-90円

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（33242.59、-290.50）

・NYダウは下落（34517.73、-106.57）

・ナスダック総合指数は下落（13678.19、-32.05）

・SOX指数は下落（3459.02、-33.45）

・VIX指数は上昇（14.11、+0.11）

・米原油先物は下落（90.48、-0.10）

・米長期金利は上昇

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・貿易統計（8月）

・資金循環統計速報（4-6月）

・首都圏新築分譲マンション（8月）

・コンビニエンスストア売上高（8月）

・訪日外国人数（8月）

・国債買いオペ

・日本証券業協会の森田会長が記者会見

・東芝＜6502＞に対するTOBの公開買付期間終了

・インテグラルが新規上場

・NZ経常収支（4-6月）

・中国最優遇貸出金利

・ユーロ圏新車販売台数（8月）

・英消費者物価指数（8月）

・英生産者物価産出指数（8月）

・南アフリカ消費者物価指数（8月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表

・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見

・ブラジル中央銀行が政策金利発表《ST》