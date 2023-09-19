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9/19の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:29JST 9/19
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（33533.09、+364.99）
・NYダウは上昇（34624.30、+6.06）
・ナスダック総合指数は上昇（13710.24、+1.90）
・SOX指数は上昇（3492.47、+16.07）
・米原油先物は上昇（90.58、+0.56）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・シカゴ日経先物は下落（33065、大阪比-215）
・1ドル＝147.50-60円
・VIX指数は上昇（14.00、+0.21）
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・気象庁3カ月予報
・十倉経団連会長の記者会見
・岸田首相が国連総会で演説
・豪中央銀行理事会の議事要旨（5日開催分）
・ユーロ圏経常収支（7月）
・ユーロ圏CPI（8月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジル経済活動（7月）
・カナダ消費者物価指数（8月）
・米住宅着工件数（8月）
・米住宅建設許可件数（8月）
・米20年物国債入札
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（20日まで）
・経済協力開発機構（OECD）が世界経済見通しを公表
・国連総会の一般討論演説開始
・インドは休場《ST》
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