*08:29JST 9/19

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（33533.09、+364.99）

・NYダウは上昇（34624.30、+6.06）

・ナスダック総合指数は上昇（13710.24、+1.90）

・SOX指数は上昇（3492.47、+16.07）

・米原油先物は上昇（90.58、+0.56）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・シカゴ日経先物は下落（33065、大阪比-215）

・1ドル＝147.50-60円

・VIX指数は上昇（14.00、+0.21）

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・気象庁3カ月予報

・十倉経団連会長の記者会見

・岸田首相が国連総会で演説

・豪中央銀行理事会の議事要旨（5日開催分）

・ユーロ圏経常収支（7月）

・ユーロ圏CPI（8月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジル経済活動（7月）

・カナダ消費者物価指数（8月）

・米住宅着工件数（8月）

・米住宅建設許可件数（8月）

・米20年物国債入札

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（20日まで）

・経済協力開発機構（OECD）が世界経済見通しを公表

・国連総会の一般討論演説開始

・インドは休場《ST》