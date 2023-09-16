*07:02JST NY金：強含み、調整的な売りは一巡

COMEX金12月限終値：1946.20 ↑13.40

15日のNY金先物12月限は強含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋13.40ドルの1946.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1931.20ドル－1952.40ドル。アジア市場の序盤で1931.20ドルまで売られたが、ロンドン市場で調整的な売りは一巡し、米国市場の前半にかけて1952.40ドルまで反発。その後は長期金利の下げ止まりやドル高を意識した売りが入ったことで伸び悩んだ。通常取引終了後の時間外取引では主に1945ドルを挟んだ水準で推移した。《MK》