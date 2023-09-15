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アシロ 大幅に反発、23年10月期第3四半期の営業利益64.5％減も通期予想上回る／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:23JST <7378> アシロ 896 +96
大幅に反発。23年10月期第3四半期累計（22年11月-23年7月）の営業利益を前年同期比64.5％減の1.49億円と発表している。主要事業のリーガルメディアが順調に推移し、売上収益は47.2％増の23.38億円に拡大したものの、売上原価や販管費が膨らんだことが響いた。ただ、第3四半期累計の営業利益は前期比83.5％減の0.80億円で据え置いた通期予想を上回っており、会社計画を超過達成する可能性があるとの見方から買われているようだ。《ST》
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