イメージマジック　ストップ高買い気配、23年12月期第1四半期の営業利益2.4倍、上方修正に期待／新興市場スナップショット

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ストップ高買い気配。23年12月期第1四半期（23年5-7月）の営業利益を前年同期比142.0％増の1.64億円と発表している。オンデマンドプリントサービスで新商品の取扱いを強化し、自社ECサイトが好調に推移した。ソリューションサービスでオンデマンド転写プリンターの消耗品売上高が増加したことも大幅増益に寄与した。通期予想は0.72億円で据え置いた。第1四半期時点で既に通期予想を上回っており、上方修正への期待が広がっているようだ。《ST》