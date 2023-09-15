*06:30JST 今日の注目スケジュール：中鉱工業生産指数、中小売売上高、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など

＜国内＞

13:30 第3次産業活動指数(7月) 0.3％ -0.4％



＜海外＞

10:20 中・1年物中期貸出ファシリティ金利 2.50％ 2.50％

10:30 中・新築住宅価格(8月) -0.23％

11:00 中・鉱工業生産指数(8月) 3.8％ 3.7％

11:00 中・小売売上高(8月) 3.0％ 2.5％

11:00 中・固定資産投資(都市部)(8月) 3.3％ 3.4％

11:00 中・不動産投資(8月) -8.9％ -8.5％

11:00 中・調査失業率(8月) 5.3％ 5.3％

18:00 欧・ユーロ圏貿易収支(7月) 230億ユーロ

19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 12.00％

21:00 ブ・小売売上高(7月) 0％

21:30 米・輸入物価指数(8月) 0.3％ 0.4％

21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(9月) -10.7 -19.0

22:15 米・鉱工業生産指数(8月) 0.2％ 1.0％

22:15 米・設備稼働率(8月) 79.3％ 79.3％

23:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(9月) 69.5 69.5



欧・ユーロ圏財務相会合

欧・欧州連合(欧)財務相非公式理事会(16日まで)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》