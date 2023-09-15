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今日の注目スケジュール：中鉱工業生産指数、中小売売上高、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など

2023年9月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中鉱工業生産指数、中小売売上高、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
＜国内＞
13:30　第3次産業活動指数(7月)　0.3％　-0.4％


＜海外＞
10:20　中・1年物中期貸出ファシリティ金利　2.50％　2.50％
10:30　中・新築住宅価格(8月)　　-0.23％
11:00　中・鉱工業生産指数(8月)　3.8％　3.7％
11:00　中・小売売上高(8月)　3.0％　2.5％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(8月)　3.3％　3.4％
11:00　中・不動産投資(8月)　-8.9％　-8.5％
11:00　中・調査失業率(8月)　5.3％　5.3％
18:00　欧・ユーロ圏貿易収支(7月)　　230億ユーロ
19:30　露・ロシア中央銀行が政策金利発表　　12.00％
21:00　ブ・小売売上高(7月)　　0％
21:30　米・輸入物価指数(8月)　0.3％　0.4％
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(9月)　-10.7　-19.0
22:15　米・鉱工業生産指数(8月)　0.2％　1.0％
22:15　米・設備稼働率(8月)　79.3％　79.3％
23:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(9月)　69.5　69.5


欧・ユーロ圏財務相会合

欧・欧州連合(欧)財務相非公式理事会(16日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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