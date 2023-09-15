関連記事
今日の注目スケジュール：中鉱工業生産指数、中小売売上高、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中鉱工業生産指数、中小売売上高、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
＜国内＞
13:30 第3次産業活動指数(7月) 0.3％ -0.4％
＜海外＞
10:20 中・1年物中期貸出ファシリティ金利 2.50％ 2.50％
10:30 中・新築住宅価格(8月) -0.23％
11:00 中・鉱工業生産指数(8月) 3.8％ 3.7％
11:00 中・小売売上高(8月) 3.0％ 2.5％
11:00 中・固定資産投資(都市部)(8月) 3.3％ 3.4％
11:00 中・不動産投資(8月) -8.9％ -8.5％
11:00 中・調査失業率(8月) 5.3％ 5.3％
18:00 欧・ユーロ圏貿易収支(7月) 230億ユーロ
19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 12.00％
21:00 ブ・小売売上高(7月) 0％
21:30 米・輸入物価指数(8月) 0.3％ 0.4％
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(9月) -10.7 -19.0
22:15 米・鉱工業生産指数(8月) 0.2％ 1.0％
22:15 米・設備稼働率(8月) 79.3％ 79.3％
23:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(9月) 69.5 69.5
欧・ユーロ圏財務相会合
欧・欧州連合(欧)財務相非公式理事会(16日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 9/14の強弱材料 9/14 08:17
- 今日の注目スケジュール：欧ECBが政策金利発表、米小売売上高、米生産者物価コア指数など 9/14 06:30
- 9/13の強弱材料 9/13 08:22
- 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米消費者物価コア指数など 9/13 06:30
- 9/12の強弱材料 9/12 08:40