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9/14の強弱材料

2023年9月14日 08:17

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記事提供元：フィスコ

*08:17JST 9/14
[強弱材料]

強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（13813.59、+39.97）
・シカゴ日経先物は上昇（32635、大阪比+185）
・1ドル＝147.30-40円
・SOX指数は上昇（3560.46、+19.37）
・VIX指数は低下（13.48、-0.75）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続

弱気材料
・日経平均は下落（32706.52、-69.85）
・NYダウは下落（34575.53、-70.46）
・米原油先物は下落（88.52、-0.32）
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項
・コア機械受注（7月）
・対外対内証券投資（先週）
・設備稼働率（7月）
・鉱工業生産（7月）
・豪失業率（8月）
・インド卸売物価指数（8月）
・ブラジルIBGEサービス部門売上高（7月）
・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米小売売上高（8月）
・米生産者物価コア指数（8月）
・米企業在庫（7月）
・英アームが取引開始の予定《ST》

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