*08:17JST 9/14

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（13813.59、+39.97）

・シカゴ日経先物は上昇（32635、大阪比+185）

・1ドル＝147.30-40円

・SOX指数は上昇（3560.46、+19.37）

・VIX指数は低下（13.48、-0.75）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（32706.52、-69.85）

・NYダウは下落（34575.53、-70.46）

・米原油先物は下落（88.52、-0.32）

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・コア機械受注（7月）

・対外対内証券投資（先週）

・設備稼働率（7月）

・鉱工業生産（7月）

・豪失業率（8月）

・インド卸売物価指数（8月）

・ブラジルIBGEサービス部門売上高（7月）

・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米小売売上高（8月）

・米生産者物価コア指数（8月）

・米企業在庫（7月）

・英アームが取引開始の予定《ST》