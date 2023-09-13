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トラースOP 大幅に続落、24年1月期上期の営業赤字0.58億円、前期大型受注の反動減／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:20JST <6696> トラースOP 376 -30
大幅に続落。24年1月期第2四半期累計（23年2-7月）の営業損益を0.58億円の赤字（前年同期実績0.08億円の赤字）と発表している。前期の大型受注案件の反動減などで赤字が拡大した。ただ、案件は下期に集中しており、ほぼ計画通りに進捗しているという。通期予想は0.11億円の黒字で維持した。また、戦略販売パートナーの加賀電子＜8154＞がトラース・オン・プロダクトのAI電力削減ソリューションをクレア（福島県喜多方市）に導入する。《ST》
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