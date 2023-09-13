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出来高変化率ランキング（9時台）～リッジアイ、学情などがランクイン
*09:50JST 出来高変化率ランキング（9時台）～リッジアイ、学情などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月13日 9:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜9812＞* テーオーHD 633400 115820 446.88% 14.33%
＜5572＞* リッジアイ 128600 29240 339.81% 6.19%
＜4176＞* ココナラ 906400 246180 268.19% 27.49%
＜2301＞* 学情 259200 81480 218.11% 5.91%
＜7901＞* マツモト 30100 11680 157.71% 7.71%
＜2117＞* ウェルネオシュガー 347300 140120 147.86% -1.03%
＜4499＞* Speee 644100 282820 127.74% 2.13%
＜3539＞* JMHD 88200 40820 116.07% 1.76%
＜2375＞* ギグワークス 1418800 712140 99.23% 14.07%
＜7317＞* 松屋R&D 118100 62280 89.63% 5.6%
＜2937＞* サンクゼール 121000 65980 83.39% 5.37%
＜1716＞* 第一カッター 51500 32200 59.94% 0%
＜8595＞* ジャフコG 375400 262980 42.75% -5.23%
＜6054＞* リブセンス 159800 114500 39.56% 5.97%
＜3341＞* 日本調剤 129300 93180 38.76% 4.52%
＜9511＞* 沖縄電力 264000 194180 35.96% 3.47%
＜7851＞* カワセコンピュ 936800 753200 24.38% 13.69%
＜2468＞* フュトレック 641100 526080 21.86% -7.25%
＜7717＞* Vテク 58600 48240 21.48% -3.14%
＜7247＞* ミクニ 159700 133140 19.95% 2.42%
<4052>* フィーチャ 37000 31080 19.05% 4.02%
<6966>* 三井ハイテク 501500 426820 17.5% -13.45%
<5337>* ダントーHD 120200 102540 17.22% -4.96%
<6470>* 大豊工業 49400 43080 14.67% 1.12%
<3038>* 神戸物産 1003100 891860 12.47% 3.93%
<6327>* 北川精機 291100 269340 8.08% 0.1%
<4026>* 神島化学工業 104000 100760 3.22% -1.68%
<1766>* 東建コーポ 25200 26160 -3.67% 2.59%
<2749>* JPHD 252400 262680 -3.91% 3.07%
<4413>* ボードルア 23800 27540 -13.58% -1.67%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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