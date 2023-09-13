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出来高変化率ランキング（9時台）～リッジアイ、学情などがランクイン

2023年9月13日 09:50

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記事提供元：フィスコ

*09:50JST 出来高変化率ランキング（9時台）～リッジアイ、学情などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[9月13日　9:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9812＞* テーオーHD　　　 633400 　115820　 446.88% 14.33%
＜5572＞* リッジアイ　　　　　128600 　29240　 339.81% 6.19%
＜4176＞* ココナラ　　　　　　906400 　246180　 268.19% 27.49%
＜2301＞* 学情　　　　　　　　259200 　81480　 218.11% 5.91%
＜7901＞* マツモト　　　　　　30100 　11680　 157.71% 7.71%
＜2117＞* ウェルネオシュガー　347300 　140120　 147.86% -1.03%
＜4499＞* Speee　　　　　644100 　282820　 127.74% 2.13%
＜3539＞* JMHD　　　　　　88200 　40820　 116.07% 1.76%
＜2375＞* ギグワークス　　　　1418800 　712140　 99.23% 14.07%
＜7317＞* 松屋R&D　　　　　118100 　62280　 89.63% 5.6%
＜2937＞* サンクゼール　　　　121000 　65980　 83.39% 5.37%
＜1716＞* 第一カッター　　　　51500 　32200　 59.94% 0%
＜8595＞* ジャフコG　　　　　375400 　262980　 42.75% -5.23%
＜6054＞* リブセンス　　　　　159800 　114500　 39.56% 5.97%
＜3341＞* 日本調剤　　　　　　129300 　93180　 38.76% 4.52%
＜9511＞* 沖縄電力　　　　　　264000 　194180　 35.96% 3.47%
＜7851＞* カワセコンピュ　　　936800 　753200　 24.38% 13.69%
＜2468＞* フュトレック　　　　641100 　526080　 21.86% -7.25%
＜7717＞* Vテク　　　　　　　58600 　48240　 21.48% -3.14%
＜7247＞* ミクニ　　　　　　　159700 　133140　 19.95% 2.42%
<4052>* フィーチャ　　　　　37000 　31080　 19.05% 4.02%
<6966>* 三井ハイテク　　　　501500 　426820　 17.5% -13.45%
<5337>* ダントーHD　　　　120200 　102540　 17.22% -4.96%
<6470>* 大豊工業　　　　　　49400 　43080　 14.67% 1.12%
<3038>* 神戸物産　　　　　　1003100 　891860　 12.47% 3.93%
<6327>* 北川精機　　　　　　291100 　269340　 8.08% 0.1%
<4026>* 神島化学工業　　　　104000 　100760　 3.22% -1.68%
<1766>* 東建コーポ　　　　　25200 　26160　 -3.67% 2.59%
<2749>* JPHD　　　　　　252400 　262680　 -3.91% 3.07%
<4413>* ボードルア　　　　　23800 　27540　 -13.58% -1.67%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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