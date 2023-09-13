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9/13の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:22JST 9/13
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（32776.37、+308.61）
・米原油先物は上昇（88.84、+1.55）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・NYダウは下落（34645.99、-17.73）
・ナスダック総合指数は下落（13773.62、-144.28）
・シカゴ日経先物は下落（32585、大阪比-35）
・1ドル＝147.00-10円
・SOX指数は下落（3541.09、-28.14）
・VIX指数は上昇（14.23、+0.43）
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・法人企業景気予測調査（7-9月）
・国内企業物価指数（8月）
・石油製品価格（11日）
・投信概況（8月）
・国債買いオペ
・岸田内閣改造
・イタリア3年物と7年物国債入札
・独30年物国債入札
・ユーロ圏鉱工業生産指数（7月）
・英鉱工業生産指数（7月）
・英商品貿易収支（7月）
・英GDP（7月）
・米消費者物価指数（8月）
・米財政収支（8月）
・米30年物国債入札
・米民主党シューマー上院院内総務のAIフォーラム
・北米国際自動車ショー（NAIAS）の報道公開（一般公開は16-24日）
・英アームのIPO価格決定の予定《ST》
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