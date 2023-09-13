*08:22JST 9/13

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（32776.37、+308.61）

・米原油先物は上昇（88.84、+1.55）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・NYダウは下落（34645.99、-17.73）

・ナスダック総合指数は下落（13773.62、-144.28）

・シカゴ日経先物は下落（32585、大阪比-35）

・1ドル＝147.00-10円

・SOX指数は下落（3541.09、-28.14）

・VIX指数は上昇（14.23、+0.43）

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・法人企業景気予測調査（7-9月）

・国内企業物価指数（8月）

・石油製品価格（11日）

・投信概況（8月）

・国債買いオペ

・岸田内閣改造

・イタリア3年物と7年物国債入札

・独30年物国債入札

・ユーロ圏鉱工業生産指数（7月）

・英鉱工業生産指数（7月）

・英商品貿易収支（7月）

・英GDP（7月）

・米消費者物価指数（8月）

・米財政収支（8月）

・米30年物国債入札

・米民主党シューマー上院院内総務のAIフォーラム

・北米国際自動車ショー（NAIAS）の報道公開（一般公開は16-24日）

・英アームのIPO価格決定の予定《ST》