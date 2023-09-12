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9/12の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:40JST 9/12
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（34663.72、+87.13）
・ナスダック総合指数は上昇（13917.89、+156.37）
・シカゴ日経先物は上昇（32435、大阪比+155）
・1ドル＝146.50-60円
・SOX指数は上昇（3569.23、+3.24）
・VIX指数は低下（13.80、-0.04）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（32467.76、-139.08）
・米原油先物は下落（87.29、-0.22）
・米長期金利は上昇
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・日銀営業毎旬報告（9月10日現在）
・5年物国債入札
・産業機械受注（7月）
・ライズコンサルティンググループが新規上場
・神戸物産＜3038＞など決算発表
・インド鉱工業生産（7月）
・インド消費者物価指数（8月）
・独ZEW期待指数（9月）
・独2年物国債入札
・英失業率（8月）
・英ILO失業率（5-7月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA）（8月）
・米10年物国債入札
・米アップルがイベント開催
・石油輸出国機構（OPEC）月報《ST》
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