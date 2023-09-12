*08:40JST 9/12

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34663.72、+87.13）

・ナスダック総合指数は上昇（13917.89、+156.37）

・シカゴ日経先物は上昇（32435、大阪比+155）

・1ドル＝146.50-60円

・SOX指数は上昇（3569.23、+3.24）

・VIX指数は低下（13.80、-0.04）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（32467.76、-139.08）

・米原油先物は下落（87.29、-0.22）

・米長期金利は上昇

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・日銀営業毎旬報告（9月10日現在）

・5年物国債入札

・産業機械受注（7月）

・ライズコンサルティンググループが新規上場

・神戸物産＜3038＞など決算発表

・インド鉱工業生産（7月）

・インド消費者物価指数（8月）

・独ZEW期待指数（9月）

・独2年物国債入札

・英失業率（8月）

・英ILO失業率（5-7月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジル拡大消費者物価指数（IPCA）（8月）

・米10年物国債入札

・米アップルがイベント開催

・石油輸出国機構（OPEC）月報《ST》