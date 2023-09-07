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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏GDP確報値、中貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏GDP確報値、中貿易収支など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
10:30 中川日銀審議委員が講演、同記者会見
11:00 東京オフィス空室率(8月) 6.46
14:00 景気一致指数(7月) 114.5 115.1
14:00 景気先行CI指数(7月) 108.5 108.9
15:00 コール市場残高(8月、日本銀行)
＜海外＞
10:30 豪・貿易収支(7月) 97.00億豪ドル 113.21億豪ドル
14:45 スイス・失業率(8月) 1.9％ 1.9％
15:00 独・鉱工業生産指数(7月) -0.6％ -1.5％
18:00 欧・ユーロ圏GDP確報値(4-6月) 0.6％ 0.6％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.8万件
21:30 米・労働生産性(4-6月) 37％ 37％
中・外貨準備高(8月) 3兆2042億7千万ドル
中・貿易収支(8月) 684.5億ドル 806.0億ドル
米・フィラデルフィア連銀総裁が講演
米・ニューヨーク連銀総裁がイベントに参加
米・アトランタ連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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