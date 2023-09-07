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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏GDP確報値、中貿易収支など

2023年9月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏GDP確報値、中貿易収支など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:30　中川日銀審議委員が講演、同記者会見
11:00　東京オフィス空室率(8月)　　6.46
14:00　景気一致指数(7月)　114.5　115.1
14:00　景気先行CI指数(7月)　108.5　108.9
15:00　コール市場残高(8月、日本銀行)


＜海外＞
10:30　豪・貿易収支(7月)　97.00億豪ドル　113.21億豪ドル
14:45　スイス・失業率(8月)　1.9％　1.9％
15:00　独・鉱工業生産指数(7月)　-0.6％　-1.5％
18:00　欧・ユーロ圏GDP確報値(4-6月)　0.6％　0.6％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.8万件
21:30　米・労働生産性(4-6月)　37％　37％


中・外貨準備高(8月)　　3兆2042億7千万ドル

中・貿易収支(8月)　684.5億ドル　806.0億ドル

米・フィラデルフィア連銀総裁が講演

米・ニューヨーク連銀総裁がイベントに参加

米・アトランタ連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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