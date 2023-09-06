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山口FG　大幅反発、来期の大幅増配を予想し国内証券が格上げ

2023年9月6日 10:56

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記事提供元：フィスコ

*10:56JST 山口FG---大幅反発、来期の大幅増配を予想し国内証券が格上げ
山口FG＜8418＞は大幅反発。大和証券では投資判断を「3」から「2」に格上げ、目標株価も900円から1400円に引き上げている。貸出金利息と純投資有価証券によるインカムゲインの拡大、外債損切影響の剥落などから、25年3月期以降の増益基調継続を予想。配当性向40％程度の還元方針に沿って25年3月期は61円（24年3月期予想43円）までの大幅増配を見込み、5.1％の利回り水準から投資妙味は大きく高まると判断しているようだ。《ST》

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