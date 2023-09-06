*08:20JST 9/6

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（33036.76、+97.58）

・1ドル＝147.60-70円

・シカゴ日経先物は上昇（33110、大阪比+140）

・SOX指数は上昇（3683.79、+0.96）

・米原油先物は上昇（86.69、+1.14）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・NYダウは下落（34641.97、-195.74）

・ナスダック総合指数は下落（14020.95、-10.86）

・VIX指数は上昇（14.01、+0.19）

・米長期金利は上昇

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・高田日銀審議委員が講演、同記者会見

・車名別新車販売台数（8月）

・石油製品価格（4日）

・トヨタが新車発表会

・豪GDP（4-6月）

・独製造業受注（7月）

・独10年物国債入札

・ユーロ圏小売売上高（7月）

・ブラジルFGVインフレ率（IGP-DI）（8月）

・ブラジル自動車販売台数（8月）

・カナダ貿易収支（7月）

・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表

・米貿易収支（7月）

・米サービス業PMI（8月）

・米総合PMI（8月）

・米ISM非製造業総合景況指数（8月）

・米ボストン連銀総裁が講演

・米ダラス連銀総裁がイベント参加

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表

・米トランプ前大統領がジョージア州での起訴で罪状認否手続き

・日本ASEAN首脳会議

・ASEAN+3（日中韓）首脳会議《ST》