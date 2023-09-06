関連記事
9/6の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:20JST 9/6
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（33036.76、+97.58）
・1ドル＝147.60-70円
・シカゴ日経先物は上昇（33110、大阪比+140）
・SOX指数は上昇（3683.79、+0.96）
・米原油先物は上昇（86.69、+1.14）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・NYダウは下落（34641.97、-195.74）
・ナスダック総合指数は下落（14020.95、-10.86）
・VIX指数は上昇（14.01、+0.19）
・米長期金利は上昇
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・高田日銀審議委員が講演、同記者会見
・車名別新車販売台数（8月）
・石油製品価格（4日）
・トヨタが新車発表会
・豪GDP（4-6月）
・独製造業受注（7月）
・独10年物国債入札
・ユーロ圏小売売上高（7月）
・ブラジルFGVインフレ率（IGP-DI）（8月）
・ブラジル自動車販売台数（8月）
・カナダ貿易収支（7月）
・カナダ銀行（中央銀行）が政策金利発表
・米貿易収支（7月）
・米サービス業PMI（8月）
・米総合PMI（8月）
・米ISM非製造業総合景況指数（8月）
・米ボストン連銀総裁が講演
・米ダラス連銀総裁がイベント参加
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表
・米トランプ前大統領がジョージア州での起訴で罪状認否手続き
・日本ASEAN首脳会議
・ASEAN+3（日中韓）首脳会議《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米貿易収支、米ISM非製造業総合景況指数など 9/ 6 06:30
- 9/5の強弱材料 9/ 5 08:14
- 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、中財新サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMIなど 9/ 5 06:30
- 9/4の強弱材料 9/ 4 08:28
- 今日の注目スケジュール：マネタリーベース、独貿易収支、スイスGDPなど 9/ 4 06:30