*14:50JST 出来高変化率ランキング（14時台）～泉州電業、iFree大和Jリートがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月5日 14:31 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜7776＞ セルシード 13529300 477220 2735.02% 16.67%

＜6703＞ OKI 4569100 299720 1424.46% 16.48%

＜9264＞ ポエック 1365100 93340 1362.50% -9.38%

＜2564＞ GXSディビ 454458 40640.6 1018.24% 0.31%

＜5247＞ BTM 143000 15780 806.21% 10.01%

＜1595＞ NZAMJリート 416310 55810 645.94% 0.59%

＜5411＞ JFE 31211100 4302340 625.44% -6.42%

＜1597＞ MXSJリート 375150 54994 582.17% 0.61%

＜9824＞* 泉州電業 159700 23440 581.31% -5.79%

＜9843＞ ニトリHD 1740700 316240 450.44% 4.71%

＜1476＞ iSJリート 737450 141122.8 422.56% 0.3%

＜2345＞ クシム 1357100 315400 330.28% 4.23%

＜9517＞ イーレックス 2343100 551680 324.72% -4.55%

＜3041＞ ビ花壇 3560400 862900 312.61% 22.8%

＜9605＞ 東映 54800 13340 310.79% 6.3%

＜5820＞ 三ッ星 151500 38340 295.15% 2.88%

＜4444＞ インフォネット 156300 43340 260.64% 7.81%

＜4493＞ サイバーセキュリ 205300 57180 259.04% 9.06%

＜3498＞ 霞ヶ関キャピタル 295500 82660 257.49% 4.77%

＜1488＞* iFree大和Jリート 272320 79928 240.71% 0.54%

<4385> メルカリ 12525900 3803400 229.33% -0.53%

<5852> アーレスティ 1368300 442000 209.57% 5.74%

<5704> JMC 513900 167420 206.95% 1.35%

<7606> Uアローズ 431400 145400 196.70% -3.99%

<5445> 東京鉄 257700 87180 195.60% 2.12%

<4592> サンバイオ 3426000 1251460 173.76% 10.31%

<6143> ソディック 591800 222560 165.91% 3.95%

<9556>* INTLOOP 68900 26140 163.58% 6.73%

<5256> Fusic 34600 13140 163.32% 5.07%

<5981>* 東製綱 233600 88980 162.53% 7.43%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》