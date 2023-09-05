関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～泉州電業、iFree大和Jリートがランクイン
*14:50JST 出来高変化率ランキング（14時台）～泉州電業、iFree大和Jリートがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月5日 14:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜7776＞ セルシード 13529300 477220 2735.02% 16.67%
＜6703＞ OKI 4569100 299720 1424.46% 16.48%
＜9264＞ ポエック 1365100 93340 1362.50% -9.38%
＜2564＞ GXSディビ 454458 40640.6 1018.24% 0.31%
＜5247＞ BTM 143000 15780 806.21% 10.01%
＜1595＞ NZAMJリート 416310 55810 645.94% 0.59%
＜5411＞ JFE 31211100 4302340 625.44% -6.42%
＜1597＞ MXSJリート 375150 54994 582.17% 0.61%
＜9824＞* 泉州電業 159700 23440 581.31% -5.79%
＜9843＞ ニトリHD 1740700 316240 450.44% 4.71%
＜1476＞ iSJリート 737450 141122.8 422.56% 0.3%
＜2345＞ クシム 1357100 315400 330.28% 4.23%
＜9517＞ イーレックス 2343100 551680 324.72% -4.55%
＜3041＞ ビ花壇 3560400 862900 312.61% 22.8%
＜9605＞ 東映 54800 13340 310.79% 6.3%
＜5820＞ 三ッ星 151500 38340 295.15% 2.88%
＜4444＞ インフォネット 156300 43340 260.64% 7.81%
＜4493＞ サイバーセキュリ 205300 57180 259.04% 9.06%
＜3498＞ 霞ヶ関キャピタル 295500 82660 257.49% 4.77%
＜1488＞* iFree大和Jリート 272320 79928 240.71% 0.54%
<4385> メルカリ 12525900 3803400 229.33% -0.53%
<5852> アーレスティ 1368300 442000 209.57% 5.74%
<5704> JMC 513900 167420 206.95% 1.35%
<7606> Uアローズ 431400 145400 196.70% -3.99%
<5445> 東京鉄 257700 87180 195.60% 2.12%
<4592> サンバイオ 3426000 1251460 173.76% 10.31%
<6143> ソディック 591800 222560 165.91% 3.95%
<9556>* INTLOOP 68900 26140 163.58% 6.73%
<5256> Fusic 34600 13140 163.32% 5.07%
<5981>* 東製綱 233600 88980 162.53% 7.43%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 三井E&S 大幅続伸、日経平均除外も織り込み済みで買い戻し先行 9/ 5 14:40
- トスネット 大幅続伸、9月末配当計画の引き上げを発表 9/ 5 14:39
- ファーストリテ もみ合い、8月既存店は2カ月連続プラス成長と順調推移も 9/ 5 14:37
- イトーキ、働く場所の選択と利用を円滑化する予約状況表示ラベル「Workers Trail Hoteling Label」を10月2日(月)から発売 9/ 5 14:24
- ウエストHD 大幅続伸、低圧EPCの実績積み上げ評価し国内証券が最上級に格上げ 9/ 5 14:12