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出来高変化率ランキング（14時台）～泉州電業、iFree大和Jリートがランクイン

2023年9月5日 14:50

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記事提供元：フィスコ

*14:50JST 出来高変化率ランキング（14時台）～泉州電業、iFree大和Jリートがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月5日　14:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜7776＞ セルシード　　　　 　13529300 　477220　 2735.02% 16.67%
＜6703＞ OKI　　　　　　 　4569100 　299720　 1424.46% 16.48%
＜9264＞ ポエック　　　　　 　1365100 　93340　 1362.50% -9.38%
＜2564＞ GXSディビ　　　 　454458 　40640.6　 1018.24% 0.31%
＜5247＞ BTM　　　　　　 　143000 　15780　 806.21% 10.01%
＜1595＞ NZAMJリート　 　416310 　55810　 645.94% 0.59%
＜5411＞ JFE　　　　　　 　31211100 　4302340　 625.44% -6.42%
＜1597＞ MXSJリート　　 　375150 　54994　 582.17% 0.61%
＜9824＞* 泉州電業　　　　　 　159700 　23440　 581.31% -5.79%
＜9843＞ ニトリHD　　　　 　1740700 　316240　 450.44% 4.71%
＜1476＞ iSJリート　　　 　737450 　141122.8　 422.56% 0.3%
＜2345＞ クシム　　　　　　 　1357100 　315400　 330.28% 4.23%
＜9517＞ イーレックス　　　 　2343100 　551680　 324.72% -4.55%
＜3041＞ ビ花壇　　　　　　 　3560400 　862900　 312.61% 22.8%
＜9605＞ 東映　　　　　　　 　54800 　13340　 310.79% 6.3%
＜5820＞ 三ッ星　　　　　　 　151500 　38340　 295.15% 2.88%
＜4444＞ インフォネット　　 　156300 　43340　 260.64% 7.81%
＜4493＞ サイバーセキュリ　　 　205300 　57180　 259.04% 9.06%
＜3498＞ 霞ヶ関キャピタル　 　295500 　82660　 257.49% 4.77%
＜1488＞* iFree大和Jリート 　272320 　79928　 240.71% 0.54%
<4385> メルカリ　　　　　 　12525900 　3803400　 229.33% -0.53%
<5852> アーレスティ　　　 　1368300 　442000　 209.57% 5.74%
<5704> JMC　　　　　　 　513900 　167420　 206.95% 1.35%
<7606> Uアローズ　　　　 　431400 　145400　 196.70% -3.99%
<5445> 東京鉄　　　　　　 　257700 　87180　 195.60% 2.12%
<4592> サンバイオ　　　　 　3426000 　1251460　 173.76% 10.31%
<6143> ソディック　　　　 　591800 　222560　 165.91% 3.95%
<9556>* INTLOOP　　 　68900 　26140　 163.58% 6.73%
<5256> Fusic　　　　 　34600 　13140　 163.32% 5.07%
<5981>* 東製綱　　　　　　 　233600 　88980　 162.53% 7.43%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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