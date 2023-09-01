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メンタルヘルスＴ　大幅に4日続伸、商工中金と業務提携、「産業医クラウド」で労働者のメンタルヘルスケア／新興市場スナップショット

2023年9月1日 09:55

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記事提供元：フィスコ

*09:55JST <9218> メンタルヘルスＴ 893 +31
大幅に4日続伸。子会社のAvenir（東京都港区）が商工中金と業務提携契約を締結したと発表している。メンタルヘルスソリューションサービス「産業医クラウド」を通じて商工中金の取引先企業に対して労働者のメンタルヘルスケアの重要性を啓発し、企業の生産性向上や労働者の心身の健康に貢献することを目指す。産業医クラウドは、企業での産業医業務に係る事務負担とコストを引き下げつつ、従業員の健康管理の質を高めるサービス。《ST》

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