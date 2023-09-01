*07:29JST NY金：弱含みで1965.90ドル、利食い売りが増える

NY金先物12月限は弱含み（COMEX金12月限終値：1965.90 ↓7.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－7.10ドルの1965.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1965.50ドル－1974.90ドル。米国市場の序盤にかけて1974.90ドルまで買われたが、月末前で利益確定を狙った売りが増えたことによって1965.50ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に1967ドルを挟んだ水準で推移した。《CS》