*08:25JST 8/31

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（32333.46、+106.49）

・NYダウは上昇（34890.24、+37.57）

・ナスダック総合指数は上昇（14019.31、+75.55）

・シカゴ日経先物は上昇（32390、大阪比+110）

・SOX指数は上昇（3643.92、+14.35）

・VIX指数は低下（13.88、-0.57）

・米原油先物は上昇（81.63、+0.47）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・1ドル＝146.10-20円

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・鉱工業生産指数（7月）

・小売売上高（7月）

・百貨店スーパー売上高（7月）

・対外対内証券投資（先週）

・中村日銀審議委員が講演、同記者会見

・住宅着工件数（7月）

・長期国債等買い入れ予定（9月）

・2024年度予算概算要求締め切り

・「新しい資本主義実現会議」開催

・そごう・西武労働組合が西武池袋本店でストライキ

・中国製造業PMI（8月）

・中国非製造業PMI（8月）

・インド財政赤字（7月）

・インドインフラ産業8業種（7月）

・インドGDP（4-6月）

・独失業率（失業保険申請率）（8月）

・ユーロ圏消費者物価コア指数（8月）

・ユーロ圏失業率（7月）

・欧州中央銀行（ECB）理事会議事要旨（7月27日）

・デギンドスECB副総裁が講演

・南ア貿易収支（7月）

・ブラジル基礎的財政収支（7月）

・ブラジル純債務対GDP比（7月）

・ブラジル全国失業率（7月）

・米個人所得（7月）

・米個人消費支出（7月）

・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（7月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（8月）

・米アトランタ連銀総裁が講演、パネル討論会に参加

・米ボストン連銀総裁がコミュニティーカレッジについて講演

・UBSグループ、デルテクノロジーズなど決算発表

・マレーシアは休場《ST》