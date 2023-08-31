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8/31の強弱材料
*08:25JST 8/31
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（32333.46、+106.49）
・NYダウは上昇（34890.24、+37.57）
・ナスダック総合指数は上昇（14019.31、+75.55）
・シカゴ日経先物は上昇（32390、大阪比+110）
・SOX指数は上昇（3643.92、+14.35）
・VIX指数は低下（13.88、-0.57）
・米原油先物は上昇（81.63、+0.47）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・1ドル＝146.10-20円
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・鉱工業生産指数（7月）
・小売売上高（7月）
・百貨店スーパー売上高（7月）
・対外対内証券投資（先週）
・中村日銀審議委員が講演、同記者会見
・住宅着工件数（7月）
・長期国債等買い入れ予定（9月）
・2024年度予算概算要求締め切り
・「新しい資本主義実現会議」開催
・そごう・西武労働組合が西武池袋本店でストライキ
・中国製造業PMI（8月）
・中国非製造業PMI（8月）
・インド財政赤字（7月）
・インドインフラ産業8業種（7月）
・インドGDP（4-6月）
・独失業率（失業保険申請率）（8月）
・ユーロ圏消費者物価コア指数（8月）
・ユーロ圏失業率（7月）
・欧州中央銀行（ECB）理事会議事要旨（7月27日）
・デギンドスECB副総裁が講演
・南ア貿易収支（7月）
・ブラジル基礎的財政収支（7月）
・ブラジル純債務対GDP比（7月）
・ブラジル全国失業率（7月）
・米個人所得（7月）
・米個人消費支出（7月）
・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（7月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（8月）
・米アトランタ連銀総裁が講演、パネル討論会に参加
・米ボストン連銀総裁がコミュニティーカレッジについて講演
・UBSグループ、デルテクノロジーズなど決算発表
・マレーシアは休場《ST》
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