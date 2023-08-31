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今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米個人消費支出価格コア指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米個人消費支出価格コア指数など
＜国内＞
08:50 鉱工業生産指数(7月) -1.0％ 2.4％
08:50 小売売上高(7月) 1.0％ -0.6％
08:50 百貨店・スーパー売上高(7月) 4.1％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
10:30 中村日銀審議委員が講演、同記者会見
14:00 住宅着工件数(7月) -1.5％ -4.8％
＜海外＞
10:30 中・製造業PMI(8月) 49.0 49.3
10:30 中・非製造業PMI(8月) 50.9 51.5
16:55 独・失業率(失業保険申請率)(8月) 5.7％ 5.6％
18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(8月) 5.2％ 5.5％
18:00 欧・ユーロ圏失業率(7月) 6.4％ 6.4％
19:30 印・財政赤字(7月) 2兆4108億3千万ルピー
20:30 ブ・基礎的財政収支(7月) -489億レアル
20:30 ブ・純債務対GDP比(7月) 59.1％
21:00 印・インフラ産業8業種(7月) 8.2％
21:00 印・GDP(4-6月) 7.8％ 6.1％
21:00 ブ・全国失業率(7月) 8.0％
21:00 南ア・貿易収支(7月) -35億ランド
21:30 米・個人所得(7月) 0.3％ 0.3％
21:30 米・個人消費支出(7月) 0.7％ 0.5％
21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(7月) 4.2％ 4.1％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 23万件
22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(8月) 44.6 42.8
米・アトランタ連銀総裁が講演、パネル討論会に参加
米・ボストン連銀総裁がコミュニティーカレッジについて講演
欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(7月会合)
欧・非公式欧外相会合
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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