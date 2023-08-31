*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米個人消費支出価格コア指数など

＜国内＞

08:50 鉱工業生産指数(7月) -1.0％ 2.4％

08:50 小売売上高(7月) 1.0％ -0.6％

08:50 百貨店・スーパー売上高(7月) 4.1％

08:50 対外・対内証券投資(先週)

10:30 中村日銀審議委員が講演、同記者会見

14:00 住宅着工件数(7月) -1.5％ -4.8％



＜海外＞

10:30 中・製造業PMI(8月) 49.0 49.3

10:30 中・非製造業PMI(8月) 50.9 51.5

16:55 独・失業率(失業保険申請率)(8月) 5.7％ 5.6％

18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(8月) 5.2％ 5.5％

18:00 欧・ユーロ圏失業率(7月) 6.4％ 6.4％

19:30 印・財政赤字(7月) 2兆4108億3千万ルピー

20:30 ブ・基礎的財政収支(7月) -489億レアル

20:30 ブ・純債務対GDP比(7月) 59.1％

21:00 印・インフラ産業8業種(7月) 8.2％

21:00 印・GDP(4-6月) 7.8％ 6.1％

21:00 ブ・全国失業率(7月) 8.0％

21:00 南ア・貿易収支(7月) -35億ランド

21:30 米・個人所得(7月) 0.3％ 0.3％

21:30 米・個人消費支出(7月) 0.7％ 0.5％

21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(7月) 4.2％ 4.1％

21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 23万件

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(8月) 44.6 42.8



米・アトランタ連銀総裁が講演、パネル討論会に参加

米・ボストン連銀総裁がコミュニティーカレッジについて講演

欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(7月会合)

欧・非公式欧外相会合



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》