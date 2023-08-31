ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米個人消費支出価格コア指数など

2023年8月31日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米個人消費支出価格コア指数など
＜国内＞
08:50　鉱工業生産指数(7月)　-1.0％　2.4％
08:50　小売売上高(7月)　1.0％　-0.6％
08:50　百貨店・スーパー売上高(7月)　　4.1％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:30　中村日銀審議委員が講演、同記者会見
14:00　住宅着工件数(7月)　-1.5％　-4.8％


＜海外＞
10:30　中・製造業PMI(8月)　49.0　49.3
10:30　中・非製造業PMI(8月)　50.9　51.5
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(8月)　5.7％　5.6％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(8月)　5.2％　5.5％
18:00　欧・ユーロ圏失業率(7月)　6.4％　6.4％
19:30　印・財政赤字(7月)　　2兆4108億3千万ルピー
20:30　ブ・基礎的財政収支(7月)　　-489億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(7月)　　59.1％
21:00　印・インフラ産業8業種(7月)　　8.2％
21:00　印・GDP(4-6月)　7.8％　6.1％
21:00　ブ・全国失業率(7月)　　8.0％
21:00　南ア・貿易収支(7月)　　-35億ランド
21:30　米・個人所得(7月)　0.3％　0.3％
21:30　米・個人消費支出(7月)　0.7％　0.5％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(7月)　4.2％　4.1％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　23万件
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(8月)　44.6　42.8


米・アトランタ連銀総裁が講演、パネル討論会に参加

米・ボストン連銀総裁がコミュニティーカレッジについて講演

欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(7月会合)

欧・非公式欧外相会合


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る