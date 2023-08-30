*10:51JST 出来高変化率ランキング（10時台）～環境管理、極楽湯HDなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [8月30日 10:31 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6317＞ 北川鉄 225900 17680 1177.71% 2.03%

＜1699＞ 野村原油 3904510 505970 671.69% 1.52%

＜8081＞ カナデン 236600 46040 413.9% 9.61%

＜2389＞ デジタルHD 316600 68420 362.73% 1.8%

＜7375＞ リファインバスG 303600 66960 353.41% -8.94%

＜6862＞ ミナトHD 587400 146260 301.61% 10.22%

＜7157＞ ライフネット 1155200 293700 293.33% -9.28%

＜4371＞ CCT 120800 34400 251.16% -11.48%

＜4657＞* 環境管理 2606900 830840 213.77% -0.35%

＜2884＞ ヨシムラフード 2260900 746440 202.89% 16.95%

＜2698＞ キャンドゥ 97500 32420 200.74% -6.62%

＜2340＞* 極楽湯HD 281600 99740 182.33% 5.39%

＜1308＞ 上場TPX 696902 247801.2 181.23% 0.59%

＜4937＞* Waqoo 118300 43020 174.99% 11.65%

＜2568＞ 上場NSQ 127770 47530 168.82% 1.84%

＜4107＞ 伊勢化 61900 23160 167.27% 5.91%

＜5610＞ 大和重 699500 264160 164.8% 12.82%

＜1488＞* iFree大和Jリート 105550 39962 164.13% 0%

＜1482＞ iシェアーズ 114883 46040 149.53% 0.45%

＜9990＞* サックスバHD 72900 29340 148.47% -2.14%

<4390> ips 83600 33900 146.61% -1.39%

<3488> ザイマックス 1609 664.2 142.25% -2.76%

<8714>* 池田泉州 2388100 1048580 127.75% 2.34%

<6625> ジャルコHD 1146200 548860 108.83% 5.8%

<4894>* クオリプス 713900 343040 108.11% 1.31%

<2840>* iFEナ100無 21816 11367 91.92% 1.94%

<3073>* DDグループ 293100 155260 88.78% 8.08%

<3198> SFP 161800 87900 84.07% -1.8%

<1712>* ダイセキS 154200 84860 81.71% 4.7%

<8167> リテールP 315300 174280 80.92% 1.85%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》