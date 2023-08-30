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出来高変化率ランキング（10時台）～環境管理、極楽湯HDなどがランクイン

2023年8月30日 10:51

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記事提供元：フィスコ

*10:51JST 出来高変化率ランキング（10時台）～環境管理、極楽湯HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[8月30日　10:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6317＞ 北川鉄　　　　　　 225900 　17680　 1177.71% 2.03%
＜1699＞ 野村原油　　　　　　3904510 　505970　 671.69% 1.52%
＜8081＞ カナデン　　　　　　236600 　46040　 413.9% 9.61%
＜2389＞ デジタルHD　　　　316600 　68420　 362.73% 1.8%
＜7375＞ リファインバスG　　303600 　66960　 353.41% -8.94%
＜6862＞ ミナトHD　　　　　587400 　146260　 301.61% 10.22%
＜7157＞ ライフネット　　　　1155200 　293700　 293.33% -9.28%
＜4371＞ CCT　　　　　　　120800 　34400　 251.16% -11.48%
＜4657＞* 環境管理　　　　　　2606900 　830840　 213.77% -0.35%
＜2884＞ ヨシムラフード　　　2260900 　746440　 202.89% 16.95%
＜2698＞ キャンドゥ　　　　　97500 　32420　 200.74% -6.62%
＜2340＞* 極楽湯HD　　　　　281600 　99740　 182.33% 5.39%
＜1308＞ 上場TPX　　　　　696902 　247801.2　 181.23% 0.59%
＜4937＞* Waqoo　　　　　118300 　43020　 174.99% 11.65%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　127770 　47530　 168.82% 1.84%
＜4107＞ 伊勢化　　　　　　　61900 　23160　 167.27% 5.91%
＜5610＞ 大和重　　　　　　　699500 　264160　 164.8% 12.82%
＜1488＞* iFree大和Jリート　　　105550 　39962　 164.13% 0%
＜1482＞ iシェアーズ　　　　114883 　46040　 149.53% 0.45%
＜9990＞* サックスバHD　　　72900 　29340　 148.47% -2.14%
<4390> ips　　　　　　　83600 　33900　 146.61% -1.39%
<3488> ザイマックス　　　　1609 　664.2　 142.25% -2.76%
<8714>* 池田泉州　　　　　　2388100 　1048580　 127.75% 2.34%
<6625> ジャルコHD　　　　1146200 　548860　 108.83% 5.8%
<4894>* クオリプス　　　　　713900 　343040　 108.11% 1.31%
<2840>* iFEナ100無　　21816 　11367　 91.92% 1.94%
<3073>* DDグループ　　　　293100 　155260　 88.78% 8.08%
<3198> SFP　　　　　　　161800 　87900　 84.07% -1.8%
<1712>* ダイセキS　　　　　154200 　84860　 81.71% 4.7%
<8167> リテールP　　　　　315300 　174280　 80.92% 1.85%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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