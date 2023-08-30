*07:19JST 米国株式市場は続伸、追加利上げ観測後退（29日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（29日）

SEP23

Ｏ 32300（ドル建て）

Ｈ 32445

Ｌ 32150

Ｃ 32425 大証比+215（イブニング比-5）

Vol 6266



SEP23

Ｏ 32295（円建て）

Ｈ 32440

Ｌ 32145

Ｃ 32420 大証比+210（イブニング比-10）

Vol 21848



「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（29日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル145.89円換算）でソニーＧ＜6758＞、ソフトバンク

Ｇ＜9984＞、ホンダ＜7267＞、伊藤忠＜8001＞、みずほFG＜8411＞、HOYA＜7741＞などが上昇

し、全般買い優勢となった。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 167.39 0.14 2442 10.5

9432 （NTTYY） NTT 28.48 0.01 166 -0.5

6758 （SONY） ソニーG 82.61 0.54 12052 102

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 7.91 0.02 1154 -1.5

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 22.88 0.32 33380 150

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 22.85 0.30 6667 63

6954 （FANUY） ファナック 14.20 0.12 4145 5

8316 （SMFG） 三井住友 9.06 0.00 6609 29

8001 （ITOCY） 伊藤忠 75.50 -0.08 5507 40

7267 （HMC） ホンダ 31.86 -0.02 4648 32

8031 （MITSY） 三井物 742.93 1.71 5419 38

7974 （NTDOY） 任天堂 10.58 0.08 6174 2

6902 （DNZOY） デンソー 33.29 -0.11 9713 44

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 22.12 0.04 3226 0

8411 （MFG） みずほＦＧ 3.29 -0.01 2400 23.5

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 110.46 1.44 16115 185

6723 （RNECY） ルネサス 8.42 -0.07 2457 19.5

5108 （BRDCY） ブリヂストン 19.39 0.23 5658 -4

6503 （MIELY） 三菱電 25.78 0.33 1881 1.5

6301 （KMTUY） コマツ 28.40 0.57 4143 51

8002 （MARUY） 丸紅 161.35 0.32 2354 14.5

6702 （FJTSY） 富士通 24.86 -0.10 18134 114

8053 （SSUMY） 住友商 19.96 -0.10 2913 -19

4901 （FUJIY） 富士フイルム 58.34 -0.37 8511 8

8591 （IX） オリックス 91.77 0.37 2678 23

2802 （AJINY） 味の素 42.21 -0.05 6158 106

8267 （AONNY） イオン 21.00 -0.05 3064 -1

1925 （DWAHY） 大和ハウス 27.68 0.07 4038 4

7201 （NSANY） 日産自 8.55 0.17 624 7.4

8802 （MITEY） 菱地所 12.69 0.29 1851 3.5

9735 （SOMLY） セコム 17.53 0.07 10230 35

4911 （SSDOY） 資生堂 41.07 1.01 5992 51

7270 （FUJHY） SUBARU 9.41 -0.01 2746 3

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 36.11 0.37 5268 47

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.68 0.03 5369 -38

1928 （SKHSY） 積水ハウス 20.28 0.18 2959 22

2503 （KNBWY） キリン 13.85 0.11 2021 -8.5

8604 （NMR） 野村ＨＤ 3.87 0.05 565 4.2

6988 （NDEKY） 日東電 33.76 -0.02 9849 37

7202 （ISUZY） いすゞ 12.41 0.00 1810 -27

6645 （OMRNY） オムロン 47.25 0.45 6893 26

5802 （SMTOY） 住友電 12.06 0.05 1759 -0.5

3407 （AHKSY） 旭化成 12.83 0.18 936 -0.2

3402 （TRYIY） 東レ 10.77 0.15 786 -0.5

1812 （KAJMY） 鹿島 16.39 0.57 2391 -18

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 6.82 0.00 4975 -86

7912 （DNPLY） 大日印 13.24 -0.03 3863 -12

6586 （MKTAY） マキタ 27.16 0.85 3962 10

4704 （TMIC） トレンド 41.70 -0.20 6084 -45

7752 （RICOY） リコー 8.16 0.14 1191 10

（時価総額上位50位、1ドル145.89円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7012 （KWHIY） 川重 10.28 3749 105 2.88

6952 （CSIOY） カシオ 89.95 1312 23 1.78

2802 （AJINY） 味の素 42.21 6158 106 1.75

6301 （KMTUY） コマツ 28.40 4143 51 1.25

7201 （NSANY） 日産自 8.55 624 7.4 1.20

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6753 （SHCAY） シャープ 1.49 870 -37.5 -4.13

6448 （BRTHY） ブラザー 32.70 2385 -80 -3.25

6471 （NPSKY） 日精工 11.06 807 -19.3 -2.34

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 6.82 4975 -86 -1.70

7202 （ISUZY） いすゞ 12.41 1810 -27 -1.47



「米国株式市場概況」（29日）

ＮＹＤＯＷ

終値：34852.67 前日比：292.69

始値：34531.12 高値：34864.42 安値：34531.12

年初来高値：36952.65 年初来安値：28660.94

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：13943.76 前日比：238.63

始値：13687.23 高値：13959.81 安値：13677.06

年初来高値：15852.14 年初来安値：10088.83

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：4497.63 前日比：64.32

始値：4432.75 高値：4500.14 安値：4431.68

年初来高値：4818.62 年初来安値：3491.58

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 4.23％ 米10年国債 4.12％



米国株式市場は続伸。ダウ平均は292.69ドル高の34,852.67ドル、ナスダックは238.

63ポイント高の13,943.76で取引を終了した。

中国の大手国有銀行が既存の住宅ローン金利を引き下げ、成長支援策を強化すると

の報道を好感し、買いが先行。7月JOLTS求人件数や8月消費者信頼感指数が予想を下

回ると追加利上げ観測が後退、長期金利の大幅な低下に伴いハイテクを中心に買わ

れ、株式相場は上げ幅を拡大した。セクター別では自動車・自動車部品や半導体・

同製造装置が上昇した。

家電量販チェーンのベストバイ（BBY）は第2四半期決算で調整後の1株利益が予想を

上回り上昇。ディスカウント小売りのビッグ・ロッツ（BIG）も四半期決算で調整後

の1株損失が予想程には広がらなかったため買われた。検索のグーグルを運営するア

ルファベット（GOOG）は傘下のグーグルクラウドが自動車メーカーのゼネラル・モ

ーターズ（GM）と自動車業界における人工知能（AI）開発を巡って協力していくと

発表し上昇。通信会社のAT&T（T）やベライゾン（VZ）はアナリストの投資判断の引

き上げを受けてそれぞれ上昇。食品会社のJMスマッカ―（SJM）は見通し引き上げが

好感され上昇。一方、再生可能燃料会社のシェブロン（CVX）は同社の豪州液化天然

ガス（LNG）の輸出用プラントで9月7日にもストライキ開始の可能性があるとの報道

が嫌気され、売られた。

携帯端末のアップル（AAPL）は9月12日にスペシャルイベントを開催することを明ら

かにした。新型アイフォーンやウォッチを発表するとの期待から買われた。

（Horiko Capital Management LLC）《YN》