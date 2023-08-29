関連記事
今日の注目スケジュール：失業率、米JOLT求人件数、米消費者信頼感指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：失業率、米JOLT求人件数、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:30 有効求人倍率(7月) 1.30倍 1.30倍
08:30 失業率(7月) 2.5％ 2.5％
＜海外＞
22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(6月) -1.7％
22:00 米・FHFA住宅価格指数(6月) 0.7％
23:00 米・JOLT求人件数(7月) 958.2万件
23:00 米・消費者信頼感指数(8月) 116.9 117.0
26:30 ブ・連邦政府債務残高(7月) 6兆1910億レアル
米・バイデン大統領がコスタリカ大統領と会談
米・連邦預金保険公社が銀行に長期債発行を義務付ける計画発表
欧・非公式欧州連合(欧)国防相会合(30日まで)
独・5年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 8/28の強弱材料 8/28 08:37
- 今日の注目スケジュール：豪小売売上高、欧ユーロ圏マネーサプライ、米ダラス連銀製造業景況指数など 8/28 06:30
- 8/25の強弱材料 8/25 08:22
- 今日の注目スケジュール：独GDP改定値、独IFO企業景況感指数、米ミシガン大学消費者マインド指数など 8/25 06:30
- 8/24の強弱材料 8/24 08:15