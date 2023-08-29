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今日の注目スケジュール：失業率、米JOLT求人件数、米消費者信頼感指数など

2023年8月29日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：失業率、米JOLT求人件数、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(7月)　1.30倍　1.30倍
08:30　失業率(7月)　2.5％　2.5％


＜海外＞
22:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(6月)　　-1.7％
22:00　米・FHFA住宅価格指数(6月)　　0.7％
23:00　米・JOLT求人件数(7月)　　958.2万件
23:00　米・消費者信頼感指数(8月)　116.9　117.0
26:30　ブ・連邦政府債務残高(7月)　　6兆1910億レアル


米・バイデン大統領がコスタリカ大統領と会談

米・連邦預金保険公社が銀行に長期債発行を義務付ける計画発表

欧・非公式欧州連合(欧)国防相会合(30日まで)

独・5年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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