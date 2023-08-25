*07:32JST NY金：伸び悩みで1947.10ドル、ドル高を意識した売りが入る

NY金先物12月限は小幅高（COMEX金12月限終値：1947.10 ↓1.00）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－1.00ドルの1947.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1939.20ドル－1951.30ドル。米国市場の序盤にかけて1939.20ドルまで下げた後、一時1951.30ドルまで買われたが、ドル高を意識した売りが入ったことで伸び悩んだ。通常取引終了後の時間外取引では主に1945ドルを挟んだ水準で推移した。《CS》