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前日に動いた銘柄 part1 近鉄百貨店、ノーリツ鋼機、ユーピーアールなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 近鉄百貨店、ノーリツ鋼機、ユーピーアールなど
銘柄名<コード>23日終値⇒前日比
近鉄百貨店＜8244＞ 2619 +198
24年2月期業績予想を上方修正。
リンカーズ＜5131＞ 323 +10
山梨中央銀行がビジネスマッチングシステム「LFB」導入。
ユーピーアール＜7065＞ 2422 +159
中長期的な成長確度は高いとし国内証券が目標株価を引き上げ。
ノーリツ鋼機＜7744＞ 2948 +239
DJ機器好調など評価し国内証券が目標株価を引き上げ。
ミタチ産業＜3321＞ 1134 +43
東芝デバイス＆ストレージと、デンソーに係る販売商流の移管に向け基本合意。
セキュア＜4264＞ 1698 -90
25日線が上値抵抗線として作用する形に。
エンビプロHD＜5698＞ 589 +65
中期経営計画をローリングし新たな目標を発表。
ニチコン＜6996＞ 1385 +41
回路・モジュール事業など評価し国内証券が目標株価を引き上げ。
JR西＜9021＞ 6107 +41
JR東海＜9022＞の株式分割発表でJR各社に思惑買い。
NSSOL＜2327＞ 3855 -5
国内証券が投資判断と目標株価を引き下げ。
あいHD＜3076＞ 2369 -80
22日に年初来高値更新し目先達成感。
アンビス＜7071＞ 2827 +57
出店加速を反映し国内証券が業績上方修正し目標株価を引き上げ。
プラスアルファ＜4071＞ 2760 +93
国内証券が目標株価を引き上げ。
日清紡HD＜3105＞ 1067 -15
23年12月期業績予想を下方修正。
JエスコムHD＜3779＞ 142 +6
25日線が下値支持線として機能する形に。
ニチレイ＜2871＞ 3406 +34
堅実な利益成長を期待できるとして国内証券が目標株価を引き上げ。
ナガセ＜9733＞ 1992 -18
株式売出しを発表。
レーサム＜8890＞ 3250 -125
22日まで2日連続大幅高で利益確定売り優勢。
三菱UFJ＜8306＞ 1129 +0.5
米地銀格下げで米市場で金融株が売られた流れ引き継ぐ。
JR東海＜9022＞ 18360 +400
1株を5株に分割すると発表。
ロート製薬<4527> 3735 +35
有力新製品の寄与を評価し国内証券が目標株価を引き上げ。
芝浦<6590> 22640 -2470
株式売出しと自社株買いを発表。
不二精機<6400> 366 +16
22日に25日線回復し先高期待高まる。《CS》
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