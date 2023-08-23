鉄人化計画は株主優待券の一部増額に注目集まり後場一段強含む

■500円券を1000円券に変更し100株以上500株未満の層を厚遇

鉄人化計画<2404>(東証スタンダード)は8月23日の13時30分過ぎに株主優待制度の一部内容変更を発表し、保有株数100株以上500株未満の株主には、カラオケ店舗の『優待券』を従来の500円券5枚(2500円分)に代えて新たに1000円券3枚(3000円分)にするとした。株価は一時動意づき、407円(11円高)まで上げて一段強含む展開になっている。

保有株数が500株以上1000株未満の株主には、従来の500円券10枚(5000円分)に代えて1000円券5枚(5000円分)とし、同1000株以上5000株未満の株主には、従来の500円券50枚(2万5000円分)に代えて1000円券25枚(2万5000円分)とした。5000株以上の株主には、500円券100枚(5万円分)に代えて1000円券50枚(5万円分)とした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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