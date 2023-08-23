*08:23JST 8/23

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（31856.71、+291.07）

・ナスダック総合指数は上昇（13505.87、+8.28）

・VIX指数は低下（16.97、-0.16）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・NYダウは下落（34288.83、-174.86）

・1ドル＝145.80-90円

・シカゴ日経先物は下落（31760、大阪比-160）

・SOX指数は下落（3527.69、-33.05）

・米原油先物は下落（79.64、-0.48）

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・製造業PMI（8月）

・サービス業PMI（8月）

・総合PMI（8月）

・国債買いオペ

・工作機械受注（7月）

・独製造業PMI（8月）

・独サービス業PMI（8月）

・独総合PMI（8月）

・ユーロ圏製造業PMI（8月）

・ユーロ圏サービス業PMI（8月）

・ユーロ圏総合PMI（8月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（8月）

・英製造業PMI（8月）

・英サービス業PMI（8月）

・英総合PMI（8月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・カナダ小売売上高（6月）

・米製造業PMI（8月）

・米サービス業PMI（8月）

・米総合PMI（8月）

・米新築住宅販売件数（7月）

・米20年物国債入札

・米共和党大統領選候補者討論会

・独国際ゲーム見本市「ゲームズコム」（27日まで）

・エヌビディアなど決算発表《ST》