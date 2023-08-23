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8/23の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:23JST 8/23
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（31856.71、+291.07）
・ナスダック総合指数は上昇（13505.87、+8.28）
・VIX指数は低下（16.97、-0.16）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・NYダウは下落（34288.83、-174.86）
・1ドル＝145.80-90円
・シカゴ日経先物は下落（31760、大阪比-160）
・SOX指数は下落（3527.69、-33.05）
・米原油先物は下落（79.64、-0.48）
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・製造業PMI（8月）
・サービス業PMI（8月）
・総合PMI（8月）
・国債買いオペ
・工作機械受注（7月）
・独製造業PMI（8月）
・独サービス業PMI（8月）
・独総合PMI（8月）
・ユーロ圏製造業PMI（8月）
・ユーロ圏サービス業PMI（8月）
・ユーロ圏総合PMI（8月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（8月）
・英製造業PMI（8月）
・英サービス業PMI（8月）
・英総合PMI（8月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・カナダ小売売上高（6月）
・米製造業PMI（8月）
・米サービス業PMI（8月）
・米総合PMI（8月）
・米新築住宅販売件数（7月）
・米20年物国債入札
・米共和党大統領選候補者討論会
・独国際ゲーム見本市「ゲームズコム」（27日まで）
・エヌビディアなど決算発表《ST》
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