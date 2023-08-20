ダンデライオン・チョコレート新作「酒粕ガトーショコラ」濃厚カカオ×酒粕レーズンの大人な味わい

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ダンデライオン・チョコレート新作「酒粕ガトーショコラ」濃厚カカオ×酒粕レーズンの大人な味わい
記事提供元：ファッションプレス
ダンデライオン・チョコレート(Dandelion Chocolate)の新作スイーツ「酒粕ガトーショコラ」が、2023年8月17日(木)よりダンデライオン・チョコレート一部店舗で発売される。
■チョコレート×酒粕のマリアージュ「酒粕ガトーショコラ」
新作フレーバー「酒粕ガトーショコラ」は、酒蔵を営むハッコウバ(haccoba)とのコラボレーションスイーツ。シングルオリジンのチョコレートを贅沢に使用した人気ケーキ「ガトーショコラ」に“酒粕”を加えているのが特徴だ。インド南部・アナマライのカカオ豆ならではの爽やかな酸味と、香り豊かな酒粕に漬けたサルタナレーズンを組み合わせた。濃厚なチョコレートと酒粕のマリアージュを味わえる、大人なガトーショコラに仕上げている。
■カカオの外皮“カカオハスク”を使用したお酒も
通常捨ててしまうカカオの外皮“カカオハスク”を用いたお酒「カカオの夏休み」も見逃せない。カカオハスクに山椒レモネード粕を掛け合わせ、フルーティーかつ爽やかに仕上げた夏にぴったりなドリンクだ。
【詳細】
「酒粕ガトーショコラ」280g 4,500円
発売日：2023年8月17日(木)
取扱店舗：ダンデライオン・チョコレート ファクトリー＆カフェ蔵前、The Market 吉祥寺、ダンデライオン・チョコレート オンラインストア
「カカオの夏休み」500ml 2,750円
取扱店舗：ハッコウバ クラフト サケ ブルワリー、ハッコウバ オンラインストア、ダンデライオン・チョコレート オンラインストア
住所：福島県南相馬市小高区田町2丁目50-6
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