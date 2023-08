楽天ファッションウィーク東京2024春夏の前夜祭イベントを開催　一般客も参加可能

一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構が、楽天ファッションウィーク東京2024春夏の“OPEN”ING PARTYとして2つの前夜祭イベントを2023年8月25日に開催すると発表した。



楽天ファッションウィーク東京の2024春夏2024のテーマである“OPEN,FASHION WEEK”のもと、ファッション・ウィーク会期前や会期中には前夜祭のほかにもイベント・コンテンツを多数開催するという。



8月25日に開催の「Rakuten Fashion Week TOKYO 2024 S/S “OPEN”ING PARTY – PART Ⅰ」は、東京・表参道交差点のアウトドアスペース「OMOTESANDO CROSSING PARK」で開催中の、BMWのポップアップエキシビション「FREUDE by BMW – THE GARDEN」とコラボレーションし、一般参加が可能なパーティーも開催する。



屋内会場では、世界で活躍するファッションデザイナーの輩出促進をはかる企画「FASHION PRIZE OF TOKYO」の今年度受賞デザイナー発表イベントをメディア限定で行う。その後、受賞デザイナーの特別展示を一般来場者に向けて公開する。







「Rakuten Fashion Week TOKYO 2024 S/S “OPEN”ING PARTY – PART Ⅱ」には、DJのKatimi AI、nasthug、SAMOが登場。これまで限られたゲストしか出席できなかったパーティーだが、テーマの“OPEN”にちなみ今回は一般解放する。



DJブッキングは日本を代表する野外パーティーRainbow Disco Clubのオーガナイズメンバーでもあり、今季キービジュアルのクリエイティブプロジェクトマネージャーも務めた、清水雄太(Eild)さんが担当し、フロアと一体化したブースで盛り上げる。「解放」がドレスコードの同パーティーでは、派手なことから些細なことまで、来場者自身にとっての「解放」を表現できる。



■「Rakuten Fashion Week TOKYO 2024 S/S “OPEN”ING PARTY – PART Ⅰ」



日時:2023年8月25日(金)18:00~20:00 (DOOR OPEN 17:30) ※屋内会場は18:30から一般公開



会場:OMOTESANDO CROSSING PARK 東京都港区南青山5-1-1



ドレスコード:WHITE (白を取り入れたファッション)



入場料:無料(一般来場可)



来場お申込みリンクはこちら

■「Rakuten Fashion Week TOKYO 2024 S/S “OPEN”ING PARTY – PART Ⅱ」



日時:2023年8月25日(金)18:00 ~ 21:00



会場:WALL&WALL 東京都港区南青山3-18-19 フェスタ表参道ビルB1



ドレスコード:解放 (自身にとっての「解放」を表現したファッション)



入場料:2,000円 ドリンクチケット2枚付(一般来場可)



※事前申込なし。(受付は当日会場で)



■「楽天ファッションウィーク東京」公式サイト