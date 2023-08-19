*06:39JST NY金：小幅高、ドル下げ渋りで上げ幅縮小

COMEX金12月限終値：1916.50 ↑1.30

18日のNY金先物12月限は小幅高。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋1.30ドル（+0.07％）の1916.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1915.90ドル－1926.00ドル。米国市場の序盤にかけて1926.00ドルまで買われたが、ドルが下げ渋ったことから1915.90ドルまで下げており、通常取引終了後の時間外取引では主に1918ドルを挟んだ水準で推移。《MK》