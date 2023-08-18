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出来高変化率ランキング（10時台）～ノバレーゼ、jig．Jpなどがランクイン

2023年8月18日 10:48

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記事提供元：フィスコ

*10:48JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ノバレーゼ、jig．Jpなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[8月18日　10:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4388＞ エーアイ　　　　　 303300 　29220　 937.99% 16.39%
＜2244＞ GXUテック　　　　157881 　26587.8　 493.81% -1.81%
＜1456＞ iFree225ベア　　85390 　23788　 258.96% 0.29%
＜2389＞ デジタルHD　　　　241200 　73780　 226.92% -1.02%
＜6937＞ 古河電池　　　　　　280700 　94320　 197.6% -1.29%
＜6836＞ プラット　　　　　　15800 　5560　 184.17% 11.29%
＜4011＞ ヘッドウォータ　　　525200 　189340　 177.38% 12.74%
＜1345＞ 上場Jリート　　　　63900 　25900　 146.72% -0.21%
＜5191＞ 住友理工　　　　　　607900 　251920　 141.31% 5.01%
＜7352＞ TWOST　　　　　101700 　46300　 119.65% -5.36%
＜4934＞ Pアンチエイジ　　　3196900 　1511300　 111.53% 4.21%
＜2556＞ One東証REIT　13160 　6314　 108.43% -0.32%
＜1488＞ iFree大和Jリート　　　30690 　15442　 98.74% -0.21%
＜3470＞ マリモリート　　　　777 　419.6　 85.18% -0.94%
＜8931＞ 和田興産　　　　　　42300 　23520　 79.85% -1.07%
＜2620＞* iS米債13　　　　295590 　169322　 74.57% -0.46%
＜1597＞ MXSJリート　　　94510 　57960　 63.06% -0.16%
＜9504＞ 中国電力　　　　　　2229100 　1385000　 60.95% -2.49%
＜9158＞ シーユーシー　　　　191900 　122060　 57.22% -2.61%
＜1577＞* 高配当70　　　　　5986 　3842　 55.8% -0.18%
<2842> IFナス100ベア　　　24402 　16001.4　 52.5% 0.88%
<8098> 稲畑産　　　　　　　177800 　116860　 52.15% -0.48%
<9160>* ノバレーゼ　　　　　522800 　344600　 51.71% 6.72%
<3320> クロスプラス　　　　54600 　36700　 48.77% 4.97%
<1572> H株ブル　　　　　　15570 　10708　 45.41% 0.47%
<5244>* jig．Jp　　　　5447900 　3753300　 45.15% 4.3%
<8958> グロバルRE　　　　2026 　1409　 43.79% -0.78%
<2631>* MXナスダク　　　　40347 　29044.8　 38.91% -1.57%
<2630> MX米SP有　　　　16316 　11820.6　 38.03% -0.66%
<4574> 大幸薬品　　　　　　296600 　232720　 27.45% -4.14%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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