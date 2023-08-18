*10:48JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ノバレーゼ、jig．Jpなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [8月18日 10:35 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4388＞ エーアイ 303300 29220 937.99% 16.39%

＜2244＞ GXUテック 157881 26587.8 493.81% -1.81%

＜1456＞ iFree225ベア 85390 23788 258.96% 0.29%

＜2389＞ デジタルHD 241200 73780 226.92% -1.02%

＜6937＞ 古河電池 280700 94320 197.6% -1.29%

＜6836＞ プラット 15800 5560 184.17% 11.29%

＜4011＞ ヘッドウォータ 525200 189340 177.38% 12.74%

＜1345＞ 上場Jリート 63900 25900 146.72% -0.21%

＜5191＞ 住友理工 607900 251920 141.31% 5.01%

＜7352＞ TWOST 101700 46300 119.65% -5.36%

＜4934＞ Pアンチエイジ 3196900 1511300 111.53% 4.21%

＜2556＞ One東証REIT 13160 6314 108.43% -0.32%

＜1488＞ iFree大和Jリート 30690 15442 98.74% -0.21%

＜3470＞ マリモリート 777 419.6 85.18% -0.94%

＜8931＞ 和田興産 42300 23520 79.85% -1.07%

＜2620＞* iS米債13 295590 169322 74.57% -0.46%

＜1597＞ MXSJリート 94510 57960 63.06% -0.16%

＜9504＞ 中国電力 2229100 1385000 60.95% -2.49%

＜9158＞ シーユーシー 191900 122060 57.22% -2.61%

＜1577＞* 高配当70 5986 3842 55.8% -0.18%

<2842> IFナス100ベア 24402 16001.4 52.5% 0.88%

<8098> 稲畑産 177800 116860 52.15% -0.48%

<9160>* ノバレーゼ 522800 344600 51.71% 6.72%

<3320> クロスプラス 54600 36700 48.77% 4.97%

<1572> H株ブル 15570 10708 45.41% 0.47%

<5244>* jig．Jp 5447900 3753300 45.15% 4.3%

<8958> グロバルRE 2026 1409 43.79% -0.78%

<2631>* MXナスダク 40347 29044.8 38.91% -1.57%

<2630> MX米SP有 16316 11820.6 38.03% -0.66%

<4574> 大幸薬品 296600 232720 27.45% -4.14%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》