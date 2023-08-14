*08:30JST 8/14

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（32473.65、+269.32）

・NYダウは上昇（35281.40、+105.25）

・1ドル＝144.90-00円

・VIX指数は低下（14.84、-1.01）

・米原油先物は上昇（83.19、+0.37）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（13644.85、-93.14）

・シカゴ日経先物は下落（32455、大阪比-105）

・SOX指数は下落（3514.55、-82.47）

・米長期金利は上昇

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・投信概況（7月）

・電通グループ＜4324＞など決算発表

・インド卸売物価指数（7月）

・インド消費者物価指数（7月）

・インド輸出（7月、15日までに）

・インド輸入（7月、15日までに）

・インド貿易収支（7月、15日までに）

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル貿易収支（先週）

・鴻海精密工業など決算発表

・タイは休場《ST》