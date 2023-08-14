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8/14の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:30JST 8/14
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（32473.65、+269.32）
・NYダウは上昇（35281.40、+105.25）
・1ドル＝144.90-00円
・VIX指数は低下（14.84、-1.01）
・米原油先物は上昇（83.19、+0.37）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（13644.85、-93.14）
・シカゴ日経先物は下落（32455、大阪比-105）
・SOX指数は下落（3514.55、-82.47）
・米長期金利は上昇
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・投信概況（7月）
・電通グループ＜4324＞など決算発表
・インド卸売物価指数（7月）
・インド消費者物価指数（7月）
・インド輸出（7月、15日までに）
・インド輸入（7月、15日までに）
・インド貿易収支（7月、15日までに）
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル貿易収支（先週）
・鴻海精密工業など決算発表
・タイは休場《ST》
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