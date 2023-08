ケイト・スペード23年秋ジュエリー、煌めく“マティーニ”やプードル主役のピアス＆ブレスレット

ケイト・スペード ニューヨーク(kate spade new york)の2023年秋コレクションから、新作ジュエリーが登場。2023年8月7日(月)より順次発売される。

■“マティーニ”モチーフの新作ジュエリー

今シーズンは、大都会の夜のアドベンチャーを連想させる“マティーニ”がキーモチーフに。新作ジュエリーからは、おいしそうなオリーブが刺さるマティーニを、煌めくストーンで表現したピアスがラインナップ。耳元でゆらりとグラスが揺れる、プレイフルなデザインが魅力的だ。

また“マティーニのオリーブ”を、そのまま取り出したようなリングも登場。ゴールドカラーのメタリックと組み合わせることで、華やかな佇まいへと昇華させている。

■“ナイトアウト”モチーフのブレスレット

ナイトバーにショッピング、それからデート…そんな刺激的なナイトアウトを連想させるチャーム付きブレスレットも登場する。繊細なチェーンに連なるのは、マティーニやピザに加え、煌めくサンダルやバッグ、キスマークといったモチーフ。また大小異なるパールも組み合わせることで、ロマンティックなムードへと引き寄せている。

■プードル主役のパールアクセサリー

そのほか、パールで“プードル”を表現したピアスやブレスレットも登場。存在感抜群のキュートなアクセサリーの数々は、大切な人へのギフトにもおすすめだ。

【詳細】

ケイト・スペード ニューヨーク2023年秋の新作ジュエリー

発売日:2023年8月7日(月)より順次発売

展開:ケイト・スペード ニューヨーク店舗、公式オンラインストア

アイテム例:

・shaken or stirred statement earrings 37,400円

※9月上旬発売予定

・shaken or stirred statement ring 33,000円

※9月上旬発売予定

・poodles & poms statement drop earrings 33,000円

※9月上旬発売予定

・poodles & poms charm bracelet 39,600円

・hit the town charm bracelet 37,400円

※10月上旬発売予定

【問い合わせ先】

ケイト・スペード カスタマーサービス

TEL:050-5578-9152(平日10:00~18:00)