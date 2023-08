ケイト・スペード23年秋ウォレット、“マティーニ”モチーフのクリスタル付きコインケースなど

ケイト・スペード ニューヨーク(kate spade new york)の2023年秋コレクションから、新作ウォレットが登場。2023年8月7日(月)より順次発売される

■“マティーニ”モチーフの新作ウォレット

新作の注目は、今シーズンのキーモチーフ“マティーニ”を採用したウォレットシリーズだ。フラップタイプのミニ財布は、かじりかけの“マティーニのオリーブ”を描いた、遊び心溢れる表情に。全体をシックなブラックで染上げることで、大人かわいいデザインに仕上げているのもポイントだ。

メタリックなシルバーのカードケースやコインケースには、立体的なマティーニのモチーフをオン。煌めくクリスタルで、グラスやオリーブ、マティーニの水滴を表現した、キッチュなデザインに仕上げている。

■“アート”風デザインのミニ財布

2023年秋コレクションの着想源となった“アート”のエッセンスも、新作ウォレットに。プードルやマティーニ柄のマッチ箱を描いたポップアート風の二つ折り財布や、色鮮やかなカラーとグラフィカルな曲線を組み合わせたモダンアート風のコインケースなどがラインナップする。

■新作テックアクセサリーも

そのほか、新作テックアクセサリーも充実。人気のスマートフォンケースからは、今季らしいマティーニのモチーフに加え、グラフィカルなハート柄、クリスタルを散りばめたストラップ付きモデルなどが展開される。

【詳細】

ケイト・スペード ニューヨーク2023年秋の新作ジュエリー

発売日:2023年8月7日(月)より順次発売

展開:ケイト・スペード ニューヨーク店舗、公式オンラインストア

アイテム例:

・perfect match flap card case 24,200円

※9月上旬発売予定

・shaken not stirred embellished metallic small slim bifold wallet 26,400円

※9月上旬発売予定

・morgan matchbox embossed small bifold wallet 24,200円

※9月上旬発売予定

・modernist hearts printed tpu phone case 14/14 pro with wristlet 8,800円

・shaken not stirred liquid glitter iphone 14 case 7,700円

※9月上旬発売予定

【問い合わせ先】

ケイト・スペード カスタマーサービス

TEL:050-5578-9152(平日10:00~18:00)