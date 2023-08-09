*02:31JST NY外為：ドルじり高、米3年債入札好調も

米財務省は420億ドル規模の3年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.398％で過去6回入札平均の4.158％を上回った。テイルはマイナス1.8BPsだった。応札倍率は2.9倍と、過去6回入札平均の2.69倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は74.0％と過去最高を記録。

好調な入札も米国債相場は伸び悩み。10年債利回りは3.98％から4.02％まで上昇した。

ドル・円は142円92銭から143円34銭へじり高推移。ユーロ・ドルは1.0950ドルで伸び悩んだ。《KY》