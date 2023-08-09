関連記事
NY外為：ドルじり高、米3年債入札好調も
記事提供元：フィスコ
*02:31JST NY外為：ドルじり高、米3年債入札好調も
米財務省は420億ドル規模の3年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.398％で過去6回入札平均の4.158％を上回った。テイルはマイナス1.8BPsだった。応札倍率は2.9倍と、過去6回入札平均の2.69倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は74.0％と過去最高を記録。
好調な入札も米国債相場は伸び悩み。10年債利回りは3.98％から4.02％まで上昇した。
ドル・円は142円92銭から143円34銭へじり高推移。ユーロ・ドルは1.0950ドルで伸び悩んだ。《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 8/ 9 03:35
- NY外為：リスクオフが一段落、株式相場の回復に連れ 8/ 9 00:46
- 【市場反応】米6月卸売在庫改定値、1月来で最低、ドルは堅調推移を維持 8/ 8 23:17
- 【市場反応】カナダ6月貿易赤字は予想以上に拡大、加ドル売り 8/ 8 22:23
- 【市場反応】米6月貿易赤字は縮小、予想は上回る、ドル買い一服 8/ 8 21:45