*08:40JST 8/8

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（32254.56、+61.81）

・NYダウは上昇（35473.13、+407.51）

・ナスダック総合指数は上昇（13994.40、+85.16）

・1ドル＝142.40-50円

・シカゴ日経先物は上昇（32405、大阪比+85）

・SOX指数は上昇（3739.41、+40.21）

・VIX指数は低下（15.77、-1.33）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・米原油先物は下落（81.94、-0.88）

・米長期金利は上昇

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・家計調査6月）

・毎月勤労統計（6月）

・消費動向指数（6月）

・貿易統計（7月上中旬）

・国際収支（6月）

・貸出預金動向（7月）

・景気ウォッチャー調査現状判断（7月）

・企業倒産（7月）

・ソフトバンクG＜9984＞、SUMCO＜3436＞、ニコン＜7731＞、ダイキン＜6367＞など決算発

表

・中国貿易統計（7月）

・独CPI（7月）

・ブラジル中央銀行が金融政策委員会の議事録公表

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・カナダ貿易収支（6月）

・米貿易収支（6月）

・米卸売在庫（6月）

・3年物米国債の入札

・バイエル、グレンコア、UPSなど決算発表《ST》