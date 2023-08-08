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8/8の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:40JST 8/8
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（32254.56、+61.81）
・NYダウは上昇（35473.13、+407.51）
・ナスダック総合指数は上昇（13994.40、+85.16）
・1ドル＝142.40-50円
・シカゴ日経先物は上昇（32405、大阪比+85）
・SOX指数は上昇（3739.41、+40.21）
・VIX指数は低下（15.77、-1.33）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・米原油先物は下落（81.94、-0.88）
・米長期金利は上昇
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・家計調査6月）
・毎月勤労統計（6月）
・消費動向指数（6月）
・貿易統計（7月上中旬）
・国際収支（6月）
・貸出預金動向（7月）
・景気ウォッチャー調査現状判断（7月）
・企業倒産（7月）
・ソフトバンクG＜9984＞、SUMCO＜3436＞、ニコン＜7731＞、ダイキン＜6367＞など決算発
表
・中国貿易統計（7月）
・独CPI（7月）
・ブラジル中央銀行が金融政策委員会の議事録公表
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・カナダ貿易収支（6月）
・米貿易収支（6月）
・米卸売在庫（6月）
・3年物米国債の入札
・バイエル、グレンコア、UPSなど決算発表《ST》
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