音楽フェス「朝霧ジャム'23」静岡・富士山麓 朝霧アリーナ＆ふもとっぱらで開催

音楽フェス「朝霧ジャム'23」が、2023年10月21日(土)・22日(日)の2日間、静岡県の富士山麓 朝霧アリーナ・ふもとっぱらにて開催される。

■音楽フェス「朝霧ジャム」とは

「朝霧ジャム」は、富士山麓に広がる緑豊かな朝霧高原でキャンプをしながら音楽ライブを楽しむ、オール・キャンプ・イン・フェス。人気アーティストによる音楽ライブだけでなく、グルメやワークショップ、マーケット、焚き火といった様々なコンテンツが楽しめるのが魅力だ。

■2023年の出演者

2023年も幅広いジャンルのアーティストがラインナップ。台風上陸により中止となった2019年のラインナップからは、BADBADNOTGOOD、OGRE YOU ASSHOLE、折坂悠太、くるりの4組が満を持して出演。

このほか、ジャズ・ドラマー兼MCと卓越したスキルを持つKASSA OVERALL、日本を代表するインスト・バンドのtoe、ベースに加えてギターや鍵盤、サックスまでも操るマルチプレイヤーのTENDREら、国内外から集結するアーティストたちが会場を盛り上げる。

■出演アーティスト一覧

THE ALBUM LEAF/青葉市子/BADBADNOTGOOD/CHET FAKER/CHO CO PA CO

CHO CO QUIN QUIN/DENIMS/DJ NATURE/Helsinki Lambda Club/HIROKO YAMAMURA/HOVVDY/KASSA OVERALL/KITTY, DAISY & LEWIS/MAIKA LOUBTÉ/冥丁/OGRE YOU ASSHOLE/OMSB/OOIOO/折坂悠太(band)/くるり/さらさ/sunking/TENDRE/tokonoma/toe/WAAJEED

and more artists to be announced

※第1弾出演アーティスト情報

■開催概要

音楽フェス「朝霧ジャム’23」

開催日:2023年10月21日(土)・22日(日)

会場:富士山麓 朝霧アリーナ・ふもとっぱら

住所:静岡県富士宮市麓156

■チケット情報

販売券種:



■入場券(2日通し券) 19,800円

※キャンプ利用を含む

※小学生以下の子どもは保護者同伴に限り入場無料。

※車での来場は、入場券と併せて駐車券が必要。

※入場券のみ単体での申し込み可能。駐車券のみの販売はなし。



■駐車券

・場内駐車券 1台 10,000円

・ふもとっぱら オートキャンプ駐車券 1台 12,000円

・ふもとっぱら パーク&キャンプ駐車券 1台 8,000円

・場外駐車券(2日券) 1台 5,000円

※2名分の入場券と合わせてのみ購入可能。

販売スケジュール



■主催者先行販売 【WEB】※抽選制

8月4日(金)18:00〜8月16日(水)23:59 e+/イープラス



■ふるさと納税 ※先着順

8月4日(金)18:00〜9月30日(土)23:59 ふるさとチョイス



■入場券付きバスプラン 【WEB】

8月4日(金)18:00〜 朝霧JAM オフィシャル ツアーセンター(コラボレーション)

※満席になり次第受付終了。



■主催者先行販売 【WEB】 ※先着順

8月11日(金)12:00〜8月20日(日)20:00 朝霧JAM オフィシャル ショップ 岩盤/GANBAN



<今後発売されるチケット>



■NFT特典付き入場券(2日通し券) 21,000円

※キャンプ利用を含む。

※8/25(金)12:00〜販売開始。



■入場券(1日券) 10月21日(土)1日券/10月22日(日)1日券 13,000円

※キャンプ利用は不可。



■駐車券(場外駐車券:1日券) 5,000円



※詳細は公式サイト(https://asagirijam.jp/)を確認。