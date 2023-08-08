*06:30JST 今日の注目スケジュール：経常収支、米貿易収支、中貿易収支など

＜国内＞

08:30 家計支出(6月) -4.5％ -4.0％

08:30 毎月勤労統計(6月) 3.1％ 2.9％

08:50 国際収支(経常収支)(6月) 1兆2075億円 1兆8624億円

08:50 貸出動向 銀行計(7月) 3.5％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(7月) 3.2％

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(7月) 53.6 53.6



＜海外＞

15:00 独・CPI(7月) 0.3％ 0.3％

20:00 ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.07％

21:30 加・貿易収支(6月) -34.4億加ドル

21:30 米・貿易収支(6月) -650億ドル -690億ドル

23:00 米・卸売在庫(6月) -0.3％ -0.3％



中・貿易収支(7月) 678.2億ドル 706.2億ドル

米・フィラデルフィア連銀総裁が経済見通しについて講演

米・四半期入札(3年物)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》