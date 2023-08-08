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今日の注目スケジュール：経常収支、米貿易収支、中貿易収支など

2023年8月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：経常収支、米貿易収支、中貿易収支など
＜国内＞
08:30　家計支出(6月)　-4.5％　-4.0％
08:30　毎月勤労統計(6月)　3.1％　2.9％
08:50　国際収支(経常収支)(6月)　1兆2075億円　1兆8624億円
08:50　貸出動向 銀行計(7月)　　3.5％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(7月)　　3.2％
14:00　景気ウォッチャー調査　現状判断(7月)　53.6　53.6


＜海外＞
15:00　独・CPI(7月)　0.3％　0.3％
20:00　ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.07％
21:30　加・貿易収支(6月)　　-34.4億加ドル
21:30　米・貿易収支(6月)　-650億ドル　-690億ドル
23:00　米・卸売在庫(6月)　-0.3％　-0.3％


中・貿易収支(7月)　678.2億ドル　706.2億ドル

米・フィラデルフィア連銀総裁が経済見通しについて講演

米・四半期入札(3年物)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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