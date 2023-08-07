ＪＷＳ　大幅に3日続伸、23年9月期の営業利益予想を上方修正、フローサービス拡大見込む／新興市場スナップショット

*09:28JST <7386> ＪＷＳ 3730 +130

大幅に3日続伸。23年9月期の営業利益予想を従来の6.03億円から7.15億円（前期実績5.55億円）に上方修正している。第4四半期にサービスを拡充し、売上一括計上の比重が大きいフローサービスの拡大を見込んでいるため。売上原価や販管費もDX推進や業務平準化、業務フローの見直しなどで期初計画策定時よりも圧縮が進み、利益拡大につながる見通し。第3四半期累計（22年10月-23年6月）は前年同期比17.1％増の4.83億円で着地している。《ST》