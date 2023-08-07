関連記事
8/7の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:28JST 8/7
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（32192.75、+33.47）
・米原油先物は上昇（82.82、+1.27）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・NYダウは下落（35065.62、-150.27）
・ナスダック総合指数は下落（13909.24、-50.48）
・1ドル＝141.80-90円
・シカゴ日経先物は下落（31980、大阪比-170）
・SOX指数は下落（3699.20、-8.87）
・VIX指数は上昇（17.10、+1.18）
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・外貨準備高（7月）
・日銀金融政策決定会合における主な意見（7月27、28日分）
・景気動向指数（6月）
・消費活動指数（6月）
・預金貸出金速報（7月）
・レーザーテック＜6920＞、東芝＜6502＞、東京海上＜8766＞など決算発表
・中国外貨準備高（7月）
・スイス失業率（7月）
・独鉱工業生産指数（6月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-DI）（7月）
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル自動車販売台数（7月）
・米消費者信用残高（6月）
・KKR、サウジアラムコなど決算発表
・カナダは休場《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、米消費者信用残高、中外貨準備高など 8/ 7 06:30
- 8/4の強弱材料 8/ 4 08:29
- 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米非農業部門雇用者数、米失業率など 8/ 4 06:30
- 8/3の強弱材料 8/ 3 08:25
- 今日の注目スケジュール：中財新サービス業PMI、英中央銀行が政策金利発表、米ISM非製造業景況指数など 8/ 3 06:30