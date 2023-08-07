*08:28JST 8/7

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（32192.75、+33.47）

・米原油先物は上昇（82.82、+1.27）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・NYダウは下落（35065.62、-150.27）

・ナスダック総合指数は下落（13909.24、-50.48）

・1ドル＝141.80-90円

・シカゴ日経先物は下落（31980、大阪比-170）

・SOX指数は下落（3699.20、-8.87）

・VIX指数は上昇（17.10、+1.18）

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・外貨準備高（7月）

・日銀金融政策決定会合における主な意見（7月27、28日分）

・景気動向指数（6月）

・消費活動指数（6月）

・預金貸出金速報（7月）

・レーザーテック＜6920＞、東芝＜6502＞、東京海上＜8766＞など決算発表

・中国外貨準備高（7月）

・スイス失業率（7月）

・独鉱工業生産指数（6月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-DI）（7月）

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル自動車販売台数（7月）

・米消費者信用残高（6月）

・KKR、サウジアラムコなど決算発表

・カナダは休場《ST》