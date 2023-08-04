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4日のユーロ・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン
*09:13JST 4日のユーロ・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン
○ユーロ・円 （予想レンジ：155.50円-157.20円）
【買い要因】
・ユーロ圏経済の著しい悪化は回避される見込み
・ユーロ圏インフレ率は高止まりの様相
・米長期金利の伸び悩み
・日欧金利差の拡大観測
【売り要因】
・ユーロ圏経済悪化でECBの政策金利見通しは不透明
・9月以降の政策金利見通しは不透明
・米長期金利の高止まり
・ウクライナ戦争の長期化
■支持抵抗ライン：ユーロ・円 （終値 156.07円）
・HBOP 158.71
・ピボット R2 157.97
・ボリンジャー+2σ 157.91
・ピボット R1 157.02
・5日移動平均 156.44
・ピボット P 156.28
・終値 156.07
・21日移動平均 155.84
・ボリンジャー20日移動平均 155.79
・ピボット S1 155.33
・基準線 154.74
・先行スパン 1 154.66
・転換線 154.62
・ピボット S2 154.59
・55日移動平均 153.97
・ボリンジャー-2σ 153.67
・LBOP 153.64
・先行スパン 2 152.07
・90日移動平均 151.33
・200日移動平均 146.68
＊HBOP＝High Break Point
＊LBOP＝Low Break Point
＊日本時間6:00現在のNY終値を使用《CS》
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