*09:13JST 4日のユーロ・円、売り・買い要因＆支持抵抗ライン

○ユーロ・円 （予想レンジ：155.50円-157.20円）

【買い要因】

・ユーロ圏経済の著しい悪化は回避される見込み

・ユーロ圏インフレ率は高止まりの様相

・米長期金利の伸び悩み

・日欧金利差の拡大観測

【売り要因】

・ユーロ圏経済悪化でECBの政策金利見通しは不透明

・9月以降の政策金利見通しは不透明

・米長期金利の高止まり

・ウクライナ戦争の長期化



■支持抵抗ライン：ユーロ・円 （終値 156.07円）

・HBOP 158.71

・ピボット R2 157.97

・ボリンジャー+2σ 157.91

・ピボット R1 157.02

・5日移動平均 156.44

・ピボット P 156.28

・終値 156.07

・21日移動平均 155.84

・ボリンジャー20日移動平均 155.79

・ピボット S1 155.33

・基準線 154.74

・先行スパン 1 154.66

・転換線 154.62

・ピボット S2 154.59

・55日移動平均 153.97

・ボリンジャー-2σ 153.67

・LBOP 153.64

・先行スパン 2 152.07

・90日移動平均 151.33

・200日移動平均 146.68



＊HBOP＝High Break Point

＊LBOP＝Low Break Point

＊日本時間6:00現在のNY終値を使用《CS》