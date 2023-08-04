*08:29JST 8/4

[強弱材料]

強気材料

・VIX指数は低下（15.92、-0.17）

・米原油先物は上昇（81.55、+2.06）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（32159.28、-548.41）

・NYダウは下落（35215.89、-66.63）

・ナスダック総合指数は下落（13959.72、-13.73）

・1ドル＝142.50-60円

・シカゴ日経先物は下落（31930、大阪比-250）

・SOX指数は下落（3708.08、-3.52）

・米長期金利は上昇

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・車名別新車販売（7月）

・10年物価連動国債の入札

・経団連集計の2023年春闘妥結結果

・岸田首相がマイナンバー制度で記者会見

・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の運用状況（4-6月）

・日本製鉄＜5401＞、伊藤忠＜8001＞、三井不＜8801＞、スズキ＜7269＞、ユニ・チャーム<

8113>など決算発表

・豪中央銀行四半期報告

・ユーロ圏小売売上高（6月）

・米雇用統計（7月）《ST》