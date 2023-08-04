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8/4の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:29JST 8/4
[強弱材料]
強気材料
・VIX指数は低下（15.92、-0.17）
・米原油先物は上昇（81.55、+2.06）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（32159.28、-548.41）
・NYダウは下落（35215.89、-66.63）
・ナスダック総合指数は下落（13959.72、-13.73）
・1ドル＝142.50-60円
・シカゴ日経先物は下落（31930、大阪比-250）
・SOX指数は下落（3708.08、-3.52）
・米長期金利は上昇
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・車名別新車販売（7月）
・10年物価連動国債の入札
・経団連集計の2023年春闘妥結結果
・岸田首相がマイナンバー制度で記者会見
・年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の運用状況（4-6月）
・日本製鉄＜5401＞、伊藤忠＜8001＞、三井不＜8801＞、スズキ＜7269＞、ユニ・チャーム<
8113>など決算発表
・豪中央銀行四半期報告
・ユーロ圏小売売上高（6月）
・米雇用統計（7月）《ST》
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