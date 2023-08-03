*08:25JST 8/3

[強弱材料]

強気材料

・1ドル＝143.30-40円

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（32707.69、-768.89）

・NYダウは下落（35282.52、-348.16）

・ナスダック総合指数は下落（13973.45、-310.47）

・シカゴ日経先物は下落（32345、大阪比-265）

・SOX指数は下落（3711.60、-146.61）

・VIX指数は上昇（16.09、+2.16）

・米原油先物は下落（79.49、-1.88）

・米長期金利は上昇

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・サービス業PMI（7月）

・総合PMI（7月）

・10年物価連動国債の入札

・任天堂＜7974＞、日本郵船＜9101＞、三菱商事＜8058＞、花王＜4452＞、ZHD＜4689＞など決

算発表

・豪貿易収支（6月）

・中国財新サービス業PMI（7月）

・中国財新総合PMI（7月）

・インドサービス業PMI（7月）

・インド総合PMI（7月）

・スイス消費者物価指数（7月）

・独貿易収支（6月）

・ユーロ圏サービス業PMI（7月）

・ユーロ圏総合PMI（7月）

・ユーロ圏生産者物価指数（6月）

・英イングランド銀行（中央銀行）の政策金利発表とベイリー総裁の記者会見

・米労働生産性（4-6月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・ブラジルサービス業PMI（7月）

・ブラジル総合PMI（7月）

・米サービス業PMI（7月）

・米総合PMI（7月）

・米製造業受注（6月）

・米ISM非製造業景況指数（7月）

・アップル、アマゾン、エアビーアンドビー、ソシエテジェネラルなど決算発表《ST》