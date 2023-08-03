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8/3の強弱材料
*08:25JST 8/3
[強弱材料]
強気材料
・1ドル＝143.30-40円
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（32707.69、-768.89）
・NYダウは下落（35282.52、-348.16）
・ナスダック総合指数は下落（13973.45、-310.47）
・シカゴ日経先物は下落（32345、大阪比-265）
・SOX指数は下落（3711.60、-146.61）
・VIX指数は上昇（16.09、+2.16）
・米原油先物は下落（79.49、-1.88）
・米長期金利は上昇
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・サービス業PMI（7月）
・総合PMI（7月）
・10年物価連動国債の入札
・任天堂＜7974＞、日本郵船＜9101＞、三菱商事＜8058＞、花王＜4452＞、ZHD＜4689＞など決
算発表
・豪貿易収支（6月）
・中国財新サービス業PMI（7月）
・中国財新総合PMI（7月）
・インドサービス業PMI（7月）
・インド総合PMI（7月）
・スイス消費者物価指数（7月）
・独貿易収支（6月）
・ユーロ圏サービス業PMI（7月）
・ユーロ圏総合PMI（7月）
・ユーロ圏生産者物価指数（6月）
・英イングランド銀行（中央銀行）の政策金利発表とベイリー総裁の記者会見
・米労働生産性（4-6月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・ブラジルサービス業PMI（7月）
・ブラジル総合PMI（7月）
・米サービス業PMI（7月）
・米総合PMI（7月）
・米製造業受注（6月）
・米ISM非製造業景況指数（7月）
・アップル、アマゾン、エアビーアンドビー、ソシエテジェネラルなど決算発表《ST》
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