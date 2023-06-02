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ナック キャンズの株式取得、子会社化へ
記事提供元：フィスコ
*14:49JST ナック---キャンズの株式取得、子会社化へ
ナック＜9788＞は5月31日、キャンズの全株式を取得し子会社化したと発表した。
キャンズは、神奈川県内において不動産会社・不動産管理会社と提携し、賃貸物件等の原状回復工事・空室清掃全般を中核事業としている。
今回の子会社化により、ハウスクリーニング事業の拡大、現状回復工事の内製化による外注費抑制、法人営業部の強化等に繋がる。早期にビジネスモデルを確立し、施工エリアの拡大を図る。《SI》
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