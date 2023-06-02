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サンフロンティア不動産 「東京練馬 新築 認可保育園」出資者募集開始
記事提供元：フィスコ
*14:44JST サンフロンティア不動産---「東京練馬 新築 認可保育園」出資者募集開始
サンフロンティア不動産＜8934＞は1日、不動産特定共同事業法に基づく不動産小口所有商品Compass-Series「東京練馬 新築 認可保育園」の出資者の募集を開始したと発表。
同社によると、Compass-Seriesは特定のテナントの入居を通して地域社会の課題解決に貢献するとともに、資産運用を検討している出資者に中長期にわたる安定した収入を得る機会を提供しているとしている。《SI》
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